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游盈隆今（27）日在行政院秘書長張惇涵的監交下正式接任中選會主委，致詞表示，未來3年半任期中，至少有兩大任務要完成，一是今年的2026九合一地方選舉，另一個則是後年的2028總統暨國會大選，希望能帶領中選會及22個地方選委會同仁全力辦好這兩項重大選舉，圓滿達成任務。尤其，今年的九合一選舉，投票日距今正好7個月，已經沒有時間可以浪費，必須三步併兩步走，相信中選會全體同仁已經有這樣的覺悟。游盈隆說，今天對自己和中選會都是重要的一天，社會期待中選會早日恢復正常運作，有如大旱之望雲霓，非常感謝總統賴清德、院長卓榮泰及立法院112位委員對其肯定、支持與付託，才能站在這裡，承擔中選會主委的重責大任。絕對不會辜負政府、國會與人民的期待，必將全力以赴，秉持專業，大公無私，努力打造一個絕對超然、公正、客觀、中立與專業的中選會，報效國家。游盈隆表示，在未來3年半任期中，至少有兩大任務要完成，一是今年的2026九合一地方選舉，另一個則是後年的2028總統暨國會大選。我希望帶領中選會及22個地方選委會同仁全力辦好這兩項重大選舉，圓滿達成任務。尤其，今年的九合一選舉，投票日距今正好7個月，已經沒有時間可以浪費，必須三步併兩步走，相信中選會全體同仁已經有這樣的覺悟。游盈隆說，自己會謹記已故聖嚴法師的四它原則，「面對它、接受它、處理它、放下它」，以及「慈悲沒有敵人，智慧不起煩惱」的心法，欣然迎向挑戰，如此一來，就沒有甚麼克服不了的困難，也沒有什麼解決不了的問題。