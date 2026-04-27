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立法院今（27）日舉行彈劾總統賴清德聽證會，國民黨團推薦學者、東海大學法律系退休教授林騰鷂就痛斥，賴清德好像得了「憲法癡呆症」或「憲政狂妄症」，更說是不是要找幾個「憲法醫生」給他看一看；隨後他又話鋒一轉，批評1.25兆軍購，質疑美國跟伊朗的戰爭跟過去型態不一樣，在戰爭前立案發表的採購書，可以符合未來的戰爭？要立法院特別審查，不能屈從美國廠商壓力。立法院今針對總統賴清德彈劾案舉行全院委員會聽證會，林騰鷂開頭就批評，賴清德透過總統府說自己坦坦蕩蕩，但沒有說明理由為何坦蕩，也不到立法院向全國人民報告，「我覺得他好像是得了憲法癡呆症，或是憲政狂妄症，是不是找幾個憲法醫生給他看一看」。林騰鷂更說，針對賴清德的彈劾案，他附上了一篇憲政血淚死的文章，賴清德就任總統時，依照中華民國憲法第48條向人民宣誓，「一定遵守憲法，盡忠職務，如有違誓言，願受國家嚴厲之制裁」。但這兩年他並沒有遵守憲法，舉例來說：憲法第一條就是中華民國基於三民主義民有、民治、民享之民主共和國，賴清德卻把這一條幾乎扭曲為黨友、黨治、黨享之黨主獨裁國；更嚴重地，甚至變成賴友、賴治、賴享的賴主獨裁國。林騰鷂話鋒一轉，突然提到1.25兆國防軍購案，批評賴清德到南部居然說「軍購不能打折」，他不曉得賴清德以為自己是誰，賴是憲法選出來的公僕，人民是頭家，怎麼可以跟頭家說不可以打折，特別軍購是1.25兆很龐大，依照憲法規定，要有立法院審議，他很痛心1.25兆不可以這樣花，尤其軍購弊端層出不窮，特別是在美國跟伊朗戰爭，已經跟過去型態不一樣，那在戰爭以前立案發表的採購書，可以符合未來的戰爭？戰爭型態改變後，這些武器對台灣有什麼效果？「我覺得立法院要特別去審查，不能屈從美國廠商壓力，把人民血汗錢花掉。」