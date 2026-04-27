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洛杉磯湖人隊今（27）日客場挑戰休士頓火箭隊，尋求橫掃晉級。然而，這場關鍵戰役卻讓湖人球迷驚出一身冷汗。在第一節比賽中，單核領軍的「詹皇」詹姆斯（LeBron James）在一次進攻中遭對手犯規，整個人失去重心重重摔在地上，並一度緊握著自己的右手肘，面露痛苦神情。不僅如此，後衛史馬特（Marcus Smart）也傳出手指戳傷意外，為湖人的晉級之路增添變數。湖人隊本輪系列賽受傷病影響甚鉅，後場雙核唐西奇（Luka Doncic）與里夫斯（Austin Reaves）已連續4場高掛免戰牌。詹姆斯今日持續單核帶隊模式，首節開局表現優異，帶領球隊取得17：13領先。然而，在首節中段一次切入時，詹姆斯右手肘切入時打中湯普森（Amen Thompson）的臉重摔倒地，落地後他按住右手肘，倒地後大叫一聲，神情顯得相當掙扎。所幸經過簡單調整後，詹姆斯仍留在場上繼續戰鬥，虛驚一場。目前他首節攻下6分3籃板，是球隊維持競爭力的核心。除了詹姆斯的驚魂一記，湖人防守大將史馬特也在首節遭遇手指戳傷，一度倒地不起，讓湖人原本就捉襟見肘的後場戰力更加吃緊。在兩名主力傳出傷情的影響下，湖人的進攻節奏似乎受到干擾。火箭隊在首節末段打出一波13：4的強勢反撲，以26：21反超比分。進入第二節後，火箭隊在申京（Alperen Sengun）內線強攻帶領下，一度將領先擴大至10分。半場結束，火箭隊以56比47暫時領先。半場數據統計顯示，湖人隊雖然有中鋒艾頓（Deandre Ayton）攻下15分支撐內線，但全隊單半場發生多達13次失誤，成為落後的主要原因。火箭隊方面，中鋒申京拿下14分展現統治力，且在杜蘭特（Kevin Durant）持續缺陣的情況下，謝潑德（Reed Sheppard）等年輕球員表現積極。