坤翔國際今日宣布，取得日本遊戲公司SNK授權，將於7月12日在台中烏日啤酒廠舉辦「THE KING OF FIGHTERS XV」拳皇30周年公益主題路跑，結合電競IP與運動休閒活動，預期吸引遊戲族群與路跑愛好者參與。
主辦單位表示，此次活動地點選在台中烏日啤酒廠，規劃初級組、經典組與傳奇組等不同組別，並推出多項限量紀念物資，包括主題帽T、印有角色圖樣的T恤、手機包及完賽獎牌等，提升參與體驗。
活動內容包括：現場邀請KOF世界冠軍選手林家弘（ET）與民眾互動，並設置SNK歷年遊戲展示區，同時安排角色扮演拍照及周邊商品販售。此外，透過跨界結合遊戲文化與實體活動，期望帶動相關IP的多元應用，並擴大品牌影響力。
活動結合公益主題，並規劃抽獎，準備了多項紀念商品讓參加者帶回家，增添參與誘因。主辦單位提醒，相關活動細節與物資內容仍以官方網站公告為準。
THE KING OF FIGHTERS 拳皇30周年公益主題路跑，規劃初級組、經典組、傳奇組三組受理報名，各組特別製作的物資如下：
一、特製帽T（KEEP THE FAITH），傳奇組與經典組限定。二、電競水晶手環（繫有KOF標誌），傳奇組限定。三、特製T恤（印製KOF全系列人物），傳奇組與初級組限定。四．特製手機包（KOF金屬扣）。五、完賽獎牌。另早鳥報名加碼贈送，KOF團隊徽章防水貼紙（兩款A或B組），以及特製KOF全員資料夾。 活動官網￤ https://reurl.cc/A940VE
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活動結合公益主題，並規劃抽獎，準備了多項紀念商品讓參加者帶回家，增添參與誘因。主辦單位提醒，相關活動細節與物資內容仍以官方網站公告為準。
THE KING OF FIGHTERS 拳皇30周年公益主題路跑，規劃初級組、經典組、傳奇組三組受理報名，各組特別製作的物資如下：
一、特製帽T（KEEP THE FAITH），傳奇組與經典組限定。二、電競水晶手環（繫有KOF標誌），傳奇組限定。三、特製T恤（印製KOF全系列人物），傳奇組與初級組限定。四．特製手機包（KOF金屬扣）。五、完賽獎牌。另早鳥報名加碼贈送，KOF團隊徽章防水貼紙（兩款A或B組），以及特製KOF全員資料夾。 活動官網￤ https://reurl.cc/A940VE