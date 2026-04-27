立法院上週就國防特別條例進行朝野協商，同意國民黨團拿掉「中共威脅」文字的要求，改用「敵情威脅」，並將於今（27）日再進行協商。針對延宕多日的軍購案，美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）也發聲了，呼籲台灣通過「全面性」特別預算條例。

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谷立言今接受《中國時報》專訪表示，台灣通過「全面性」特別預算條例非常重要，這不僅向國際社會發出非常重要的信號，且對於確保台灣能夠獲得其所要求的全部防禦能力也至關重要。

谷立言提到，例如，美國已經宣布了一些系統，包括海馬士火箭和M109自走砲系統，都是非常重要的系統；國防部的特別預算中，還希望採購包括一體化防空反導系統、無人載具、無人機等。正如在中東或烏克蘭戰場上所看到的情形，世界各地對這些系統的需求非常高，無論是民間企業或是美國政府都在進行資源競爭。


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胡郁欣編輯記者

政大畢業後第一份工作即投入媒體實務，長期追蹤產業與科技發展，關注政治、社會議題，也曾任口筆譯者。這些年累積的經驗讓我在採訪和寫作上養成專注、細緻且快速應變的能力。工作之餘，我喜歡運動、爬山、去海邊、看...