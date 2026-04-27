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除可選擇宅配外，亦可選擇「全家」店舖取貨，進一步擴大取貨彈性與便利性，降低消費者在時間與空間上的限制，推動零售服務朝向更即時、便利的方向發展。

5月9日至5月22日更同步參與全家便利商店「取貨神券」活動（限量30萬組，送完為止），凡完成取件即可享2選1優惠：包括9元加購「厚棒袖珍包衛生紙（3入／包）」或19元加購「Let’s Caf é熱經典拿鐵（小杯）」，快趁這波優惠將心儀商品加入購物車，體驗最便利的超取服務！

▲全台超過4400間全家店舖都是全電商取貨據點。（圖╱全聯提供）

全聯全電商持續強化OMO（線上線下融合）布局，繼日前導入直播服務與沉浸式內容體驗後，再宣布攜手「全家便利商店」，正式開放超商取貨服務。即日起，全台超過4400間全家店舖化身為全電商取貨據點，結合便利商店24小時營運與高密度展店優勢，讓消費者隨時歲地於鄰近店舖取件，實現「全電商線上購物、巷口全家取貨」的無縫體驗。此次合作被視為超市與超商通路，線上線下合作的重要里程碑，全聯全電商透過串聯全家店舖網絡，進一步深化電商的取貨佈局，提供消費者更無縫的購物體驗。首波網羅超過萬件商品提供全家取貨服務，當消費者於全電商平台購物時，另一方面，全家APP自2025年起開通0元包裹外送功能後，明日（28日）起再推出業界首創「貨到付款包裹FamiNow一鍵外送到府」服務。「全家」觀察消費者常面臨取件時間有限、貨到付款包裹非得親自到店取貨之限制，當遇到工作忙碌或不想外出時，更容易產生未領退回的困擾。為回應市場需求，全家突破此一限制，現在消費者僅需於「全家」APP包裹功能下，支付單次85元費用，即可由外送員協助取件、配送到府、代收款項，完善包裹「店到宅」的最後一哩路；另外，包裹外送同時併買店內商品漸成趨勢，據「全家」觀察，過去已有超過2成消費者使用此功能，顯見包裹外送服務已成懶人取貨、購物新選擇。即日起，消費者可至全電商網站「全家超取專區」選購商品並指定「全家」取貨，輕鬆完成下單與取件流程。為歡慶新服務上線，