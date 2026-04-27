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▲布魯克林貝克漢（如圖）仍拒絕跟爸媽恢復聯絡，也不想再見面。（圖／摘自 IG@nicolaannepeltzbeckham)

▲維多莉亞貝克漢（如圖）據傳不太敢相信長子布魯克林和家人切割，拖了這麼久都沒解決。（圖／美聯社／達志影像）

▲貝克漢家族長子布魯克林（左）完全靠向億萬豪門出身的妻子妮可拉佩茲（右），背離自己的原生家庭。（圖／美聯社／達志影像）

全英國號稱「僅次於皇室的第2家庭」貝克漢家族，長子布魯克林堅持要跟家人切割、不理會爸媽大衛與維多莉亞的求和呼喚，讓家裡還是沉浸在低氣壓中，雖然維多莉亞才推出與GAP聯名的服飾產品才上市就幾乎訂購一空，想到布魯克林還不肯回頭就難掩失落。原先他們期待在6月分世足賽開踢前可以和解，一家人會在美國團聚，現在確定成為泡影。而布魯克林刻意跟爸媽、弟妹保持距離、不參與家中的重要活動，到現在也已經快滿一年了。貝克漢家族過去在維多莉亞的苦心經營下，一家人總是在重要活動上全員到齊，去年布魯克林卻很詭異的在她的時裝週活動上不見人影，連在老爸大衛的50歲生日會都沒到場，確定彼此之間是出了問題。直到他後來主動在社群網站上封鎖爸媽和弟妹，又發表了長文講述自己怨恨爸媽想破壞他的婚姻，才把家族撕裂的尷尬狀況攤在陽光下。到現在經過一年的疏離，布魯克林在6月世足賽前與家人和解幾乎已不可能。布魯克林在在長文中指控爸媽為了貝克漢這塊招牌，一直在勉強他參加沒有意願的各種行為，還逼他簽下放棄自己署名權和相關利益的文件，令他無法接受。最後則是從來不把他的妻子妮可拉佩茲當成家人，還千百方計要拆散他們，成為讓他鐵了心不回頭的關鍵。據歐美媒體報導，維多莉亞不敢相信布魯克林鬧了一整年、跟家人冷戰這麼久。他們據稱願意在布魯克林要求的有律師、諮商師等陪同下見面把歧異化解，不料釋出此訊息後，反而布魯克林毫無回應，擺明在任何狀態下都不想碰面，他們也無可奈何。至於為什麼本來期待在世足賽之前解決家庭紛爭？因為布魯克林和美國億萬千金妮可拉結婚後就大都待在美國，而今年世足賽由美、加、墨聯合舉辦，貝克漢預期會到美國參與盛事，本想藉此一家團圓，只是布魯克林完全不理會，他們也明白這事在短期內應該沒法解決。