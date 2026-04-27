美國職棒大聯盟（Major League Baseball）紐約洋基今（27）日客場迎戰休士頓太空人，洋基隊長「法官」賈吉（Aaron Judge）今天迎來自己34歲生日，並在6局上敲出本季第10轟，但太空人先發投手阿里格蒂（Spencer Arrighetti）此戰繳出7局失1分，僅被敲出3支安打投出8次三振的表現，加上沃克（Christian Walker）與帕瑞迪斯（Isaac Paredes）合計7分打點的火力支援，終場太空人就以7：4擊敗洋基，終結洋基近期的8連勝。
沃克手感燙 首局就敲2分砲
太空人沃克1局下從洋基先發投手希爾（Luis Gil）手中，敲出一發兩分砲，幫助太空人取得2：0領先，3局下，帕瑞迪斯再敲出一發兩分砲，太空人將領先擴大為4：0。
帕瑞迪斯開轟又敲安 太空人主場退洋基
5局下半，太空人攻佔二、三壘，帕瑞迪斯敲出帶有一分打點的安打，隨後沃克敲出二壘安打，太空人7：0領先洋基，6局上，賈吉鎖定阿里格蒂一顆失投橫掃球，一棒掃出中外野方向陽春砲，助洋基拿下本場比賽第一分。
9局上，洋基靠著高施密特（Paul Goldschmidt）、艾斯卡拉（J.C. Escarra ）連續兩支二壘安打，將落後追至3：7，隨後麥克曼恩（Ryan McMahon）也敲安，將落後縮小到僅剩三分差，但最終洋基無法延續攻勢，終場以4：7不敵太空人。
沃克此戰繳出4支3猛打賞表現，貢獻4分打點，帕瑞迪斯則是繳出4支2，貢獻3分打點，兩人包辦太空人本場得分；賈吉此戰4支1，包含一發陽春砲，高施密特4支2，貢獻1分打點。
資料來源：《MLB》
我是廣告 請繼續往下閱讀
太空人沃克1局下從洋基先發投手希爾（Luis Gil）手中，敲出一發兩分砲，幫助太空人取得2：0領先，3局下，帕瑞迪斯再敲出一發兩分砲，太空人將領先擴大為4：0。
帕瑞迪斯開轟又敲安 太空人主場退洋基
5局下半，太空人攻佔二、三壘，帕瑞迪斯敲出帶有一分打點的安打，隨後沃克敲出二壘安打，太空人7：0領先洋基，6局上，賈吉鎖定阿里格蒂一顆失投橫掃球，一棒掃出中外野方向陽春砲，助洋基拿下本場比賽第一分。
9局上，洋基靠著高施密特（Paul Goldschmidt）、艾斯卡拉（J.C. Escarra ）連續兩支二壘安打，將落後追至3：7，隨後麥克曼恩（Ryan McMahon）也敲安，將落後縮小到僅剩三分差，但最終洋基無法延續攻勢，終場以4：7不敵太空人。
沃克此戰繳出4支3猛打賞表現，貢獻4分打點，帕瑞迪斯則是繳出4支2，貢獻3分打點，兩人包辦太空人本場得分；賈吉此戰4支1，包含一發陽春砲，高施密特4支2，貢獻1分打點。