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▲國軍2025年起編81億預算買T112步槍與相關瞄具。（圖／記者呂炯昌攝）

▲憲兵202指揮部換裝T112式步槍，槍上加裝TS112式內紅點瞄鏡、護手下方加裝TS112式雷指器。(圖／憲指部提供)

國軍從去（2025）年起編列81億預算採購8.6萬把T112步槍、雷射模組及其他附屬套件。不過，近期有軍事粉專PO出憲兵演訓照片，瞄準射擊不只光學瞄具沒裝，甚至連鐵瞄也沒立起來。軍事迷質疑編預算不裝光學瞄具，難道又是放庫房。對此，軍方今（27）日坦言換裝訓練確實有疏失，光學瞄具2029年將全面完成換裝。立法院外交及國防委員會今日邀請國防部長顧立雄就「新興科技應用於不對稱作戰」進行專案報告。國民黨立委徐巧芯質詢關切軍事粉專上的憲兵演訓照與公關照的差異，指出預算審查時T112新式戰鬥步槍都能配上瞄具，可是軍方說有成本與經費問題，沒有瞄具還有鐵瞄，但是照片中T112步槍射擊鐵瞄是否應該立起來？軍備局長林文祥中將表示，118年（2029年）8萬多支T112步槍都會配備新式瞄具，現在做第二建案，包括T91也會配備瞻鏡。徐巧芯又問鐵瞄沒立起來作戰是標準作法嗎？陸軍司令部參謀長陳建義表示，他圖上真的看不出來，應該一個槍的設計沒有準星跟瞻孔不能立起的問題，他會去了解。作戰及計畫參謀次長室次長解駿山中將表示，的確是訓練問題，因為裝備新接裝。第一個部分是剛接裝後訓練問題，沒把標準相關配置做到定位，第二個部分是每把槍都配三鏡（近戰瞄準鏡、反射式內紅點瞄準鏡、步槍雷指器）就不是再用瞻孔進行基本射擊，每一把槍包括T91步槍，隨著年度建案都要配備三鏡。徐巧芯最後表示，演習視同瞄具，該配備瞄具就配備瞄具，該裝的就裝，立院預算審查都支持，也都沒做刪減，把該做到的做到位。2023年9月在南港展覽館舉辦的「2023臺北國際航太暨國防工業展」中，首度亮相XT112步槍，為T112的測試用槍。同年8月已完成戰術評測，將用來汰換國軍現役T91戰鬥步槍與後備部隊的65K2步槍。國造T112戰鬥步槍於去年開始量產，搭配「TS112式」系列瞄準鏡與雷指器（合稱3鏡）以提升精準度。相較現役T91步槍，T112步槍有效射程從400公尺提高至600公尺，符合現代戰場型態演變，但若要發揮T112長距離精準射擊的潛力，還需搭配多倍率瞄準鏡；若戰場在城鎮地區，雙方士兵將比較誰能先快速瞄準目標，而內紅點瞄具比起現有的機械式覘孔，能大幅提升士兵瞄準速度。2024年10月9日，國防部邀請媒體參觀軍備局205廠，體驗新式T112步槍25公尺射擊，搭配軍備局205廠研製的XTS112近戰瞄準鏡，在場多數首度射擊T112步槍的記者都能打出滿靶好成績，就連首次打靶的女性記者都打出好成績。