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洛杉磯湖人隊今（27）日在客場與休士頓火箭隊進行季後賽首輪第四戰（G4），在球隊已陷入比分落後、且詹姆斯（LeBron James）一度重摔的苦戰中，內線大將艾頓（Deandre Ayton）竟在第三節因一次嚴重的暴力動作遭驅逐出場，更讓湖人方面都憂的是，他這個動作存在被禁賽的可能性，對於球隊G5回主場爭取晉級來說，是最不利的情況。事件發生在第三節剩餘約5分30秒時，火箭隊中鋒申京（Alperen Sengun）持球進攻並切向籃筐，防守的艾頓在對抗過程中，揮動肘部與前臂直接擊中申京的臉部。裁判隨即鳴哨並進行影像回看，最終決定將此動作升級為「二級惡意犯規（Flagrant Foul 2）」。根據規則，遭判二級惡犯的球員必須立即被驅逐出場。現場裁判在宣布判決時，明確形容艾頓的接觸動作是「不必要且過度（Unnecessary and excessive）」。艾頓在被驅逐之前，是湖人陣中表現最優異的球員，他出賽25分鐘，以12投9中的高效率攻下19分與10籃板的雙十數據。在他離場時，湖人正以57比76大幅落後給火箭隊。隨著艾頓遭驅逐，湖人內線防禦瞬間崩解。主帥不得不提前換上替補中鋒海斯（Jaxson Hayes）救火。在東契奇（Luka Doncic）與里夫斯（Austin Reaves）持續缺陣、詹姆斯手肘帶傷硬拼的情況下，艾頓的離場無疑讓湖人陷入極度被動。艾頓此次二級惡意犯規是否會招致聯盟後續的禁賽處分，將是接下來關注的重點。若艾頓在第五戰（G5）無法出賽，對於內線戰力本就吃緊的湖人來說，將是巨大的打擊。