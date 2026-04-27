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▲愛心無國界聯盟會長林鳳（左），贊助市集外，也將個人藝術文創義賣，所得全數捐贈遺族協會，（圖／聯盟提供）

▲市集規劃「心靈零時差」互動，包括心情溫度計、心語電話亭及音樂體驗區，讓透過書寫與聲音釋放情緒。（圖／聯盟提供）

為關注民眾心理健康與悲傷關懷議題，「愛心無國界聯盟」近日贊助國立臺灣師範大學舉辦公益療癒市集，結合遺族關懷、心理衛生教育與藝術療癒等元素，透過多元互動體驗，協助參與者面對情緒與壓力。主辦單位表示，現代社會生活步調快速，不少人外表看似正常，內心卻承受壓力與悲傷，特別是在面對親人離世時，常伴隨不真實感、愧疚與焦慮等情緒。因此，活動集結護心團、遺族關懷協會及愛心無國界聯盟等單位，共同推動心靈關懷與情緒教育。愛心無國界聯盟會長林鳳指出，因自身歷經親人離世，深刻體會悲傷歷程，長期投入公益。本次除贊助市集外，也將個人藝術文創義賣所得全數捐贈遺族協會，並規劃「心靈零時差」主題互動活動，包括心情溫度計、心語電話亭及音樂體驗區，讓民眾透過書寫與聲音釋放情緒。她表示，悲傷經驗難以避免，尤其突發失去親人的衝擊，往往留下長期心理影響，建議可透過陪伴團體、正念練習及參與具意義活動，逐步調適心境。現場參與學生也分享，透過禪繞畫與頌缽音頻體驗，有助於放鬆身心、釋放壓力。志工心理師指出，適度哭泣有助於釋放壓力、提升免疫力，而運動與飲食也可協助情緒調節。林鳳則強調，藝術療癒透過聲音與創作引導，讓人專注內在感受，達到身心放鬆效果。國立臺灣師範大學表示，感謝各界單位支持，讓市集內容更加多元，期盼透過活動提升社會對心理健康與悲傷關懷的重視，並為參與者帶來正向力量。