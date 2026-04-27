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立法院長韓國瑜今（27）日將三度協商軍購條例，不排除挑燈夜戰。國民黨副主席蕭旭岑受訪時直言，國民黨團共識是3800億+N，只要有發價書跟明確項目都可以談，但接下來要看藍白對「+N」協商，還是尊重黨團自主跟進度。谷立言接受《中國時報》專訪，直言若國防特別預算條例儘快通過，會在她訪美之前營造正面氛圍，蕭旭岑今接受資深媒體人王淺秋《千秋萬事》專訪，對此直言，美方關切大家很了解，國民黨在這方面立場很清楚，已經付委審查，而且黨團內部共識是3800億+N，只要有發價書跟明確項目，都可以談。但不只是國民黨立場，還要跟民眾黨協商，畢竟藍加白才過半，軍購怎麼處理一定是藍白最高度共識。蕭旭岑說，他們非常感謝美方在許多場合的提醒，但不要變成「無菜單料理」或「無料理菜單」，什麼都不知道就全部吸收，那就是無菜單料理，或是根本不知道買這些武器何時可以到貨，或是反而變成強權下的犧牲品，這兩種比喻都很生動，國民黨強調國防一定要有自主意識，要買什麼武器？對現階段整體戰備跟規劃有沒有實際需求？國民黨有許多專家，包括藍委陳永康或是馬文君，許多長期在立院國防委員會的專家學者都有強的專業判斷。蕭旭岑表示，黨團已經做了決定付委審查，接下來看藍白對「+N」做個協商，他也知道AIT善意，希望在軍購案有個結果，但黨中央還是尊重黨團自主跟進度，國民黨也不能忽略台灣人的看法，有許多民調支持國防，但有更多民眾也認為細項跟具體細節要讓更多國人參與