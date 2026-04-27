LINE官方公告指出，今（27）日起一般聊天室的「記事本」無法再上傳影片，且已經上傳的影片也無法再進行編輯；未來若想在LINE內繼續保存影片，除了升級月費165元的LINE Premium會員，公告裡有提到「社群」不受影響，如果不想付費，創立一個人社群，或許也是一個解決方式。如何免費開社群、使用限制一次看。
根據LINE官方公告，今起台灣停止支援上傳新的影片到一般聊天室記事本。官方解釋，該功能變更是為確保服務穩定性，並提供用戶更佳的使用體驗；先前日本、泰國已經施行，台灣也在今日跟進。不過，LINE官方也特別註明，「LINE社群」內的記事本上傳影片功能不受此次政策影響，仍可繼續使用。
創立專屬「一人LINE社群」
由於LINE社群內的記事本上傳影片功能不受此次政策影響，因此創立一個只有自己使用的「一人社群」或許能解套，開設一人社群步驟如下：
1.LINE App，進入下方「主頁」分頁
2.展開「服務」選項，在「生活」欄位裡點選「社群」
3.點擊「社群」頁面下方綠色「建立」按鍵
4.輸入社群名稱、社群簡介，並設定自己在社群內使用的暱稱
5.建立完成後，進入社群聊天室，點選右上角選單，再進入「記事本」建立內容，即可上傳影片。
社群記事本怎麼用
LINE社群雖然目前仍可使用記事本上傳影片，但本質上仍屬於LINE平台服務，未來功能規則仍可能調整。網友也提醒，若使用社群備份，建議定期登入檢查、維持社群活躍度，避免因長期未使用或違反社群規範，導致功能受限。同時也會建議，如果是重要的影片、照片等檔案還是備份在電腦上或是雲端空間會比較保險。
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創立專屬「一人LINE社群」
由於LINE社群內的記事本上傳影片功能不受此次政策影響，因此創立一個只有自己使用的「一人社群」或許能解套，開設一人社群步驟如下：
1.LINE App，進入下方「主頁」分頁
2.展開「服務」選項，在「生活」欄位裡點選「社群」
3.點擊「社群」頁面下方綠色「建立」按鍵
4.輸入社群名稱、社群簡介，並設定自己在社群內使用的暱稱
5.建立完成後，進入社群聊天室，點選右上角選單，再進入「記事本」建立內容，即可上傳影片。
社群記事本怎麼用
LINE社群雖然目前仍可使用記事本上傳影片，但本質上仍屬於LINE平台服務，未來功能規則仍可能調整。網友也提醒，若使用社群備份，建議定期登入檢查、維持社群活躍度，避免因長期未使用或違反社群規範，導致功能受限。同時也會建議，如果是重要的影片、照片等檔案還是備份在電腦上或是雲端空間會比較保險。