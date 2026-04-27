Sony 官方從2026年4月2日起針對全球 PS5 系列主機和周邊進行價格調漲，台灣索尼互動娛樂（SIE）於今（27）日也正式宣布，台灣將於5月1日跟進實施，包括 PS5 光碟版將調漲為新台幣1萬9989元，PS5 Pro 則來到2萬7478元。
PS5 最初在2020年上市，2022年曾進行第一波調漲，2026年官方再次聲明，有鑑於全球經濟情勢持續面臨壓力，PS5 系列將再次進行調漲，以下為台灣市場個系列最新價格。
🟡 PS5 光碟版：1萬9989元（原價格1萬7580元）
🟡 PS5 數位版：1萬7989元（原價格1萬4580元）
🟡 PS5 Pro：2萬7478元（原價格2萬4280元）
🟡 PlayStation Portal：8180元（原價格6480元）
回顧2020年11月，PS5 在台灣上市時，光碟版售價1萬5980元，數位版1萬2980元，比對最新價格，光碟版自首發至今累計漲價4009元，漲幅約25%，數位版漲幅則來到5009元，漲幅約39%。
據國外權威電子遊戲媒體 GamesRadar+ 報導，紐約大學教授兼遊戲產業研究員范德魯南（Joost van Dreunen）說明，PS5 這波漲價，無非是受到川普混亂的關稅政策，加上2026年年初記憶體、NAND 等零組件成本飆升80%至90%，AI 搜刮記憶體、中東局勢惡化的大環境下，這波漲價潮毫不意外。
遊戲產業諮詢公司 Kantan Games 執行長托托（Serkan Toto）則直言，這波 PS5 漲價釋出一種強烈訊號，也就是未來 PS6 價格會持續飆高，一台賣到999美元（約2萬9900新台幣）甚至更貴，都不是不可能。
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🟡 PS5 光碟版：1萬9989元（原價格1萬7580元）
🟡 PS5 數位版：1萬7989元（原價格1萬4580元）
🟡 PS5 Pro：2萬7478元（原價格2萬4280元）
🟡 PlayStation Portal：8180元（原價格6480元）
據國外權威電子遊戲媒體 GamesRadar+ 報導，紐約大學教授兼遊戲產業研究員范德魯南（Joost van Dreunen）說明，PS5 這波漲價，無非是受到川普混亂的關稅政策，加上2026年年初記憶體、NAND 等零組件成本飆升80%至90%，AI 搜刮記憶體、中東局勢惡化的大環境下，這波漲價潮毫不意外。
遊戲產業諮詢公司 Kantan Games 執行長托托（Serkan Toto）則直言，這波 PS5 漲價釋出一種強烈訊號，也就是未來 PS6 價格會持續飆高，一台賣到999美元（約2萬9900新台幣）甚至更貴，都不是不可能。