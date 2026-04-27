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洛杉磯湖人隊與休士頓火箭隊的系列賽今（27）日迎來火藥味十足的第四戰（G4）。雖然湖人賽前手握3：0聽牌優勢，但退無可退的火箭隊在主場發起瘋狂反撲。比賽末節雙方爆發嚴重衝突，導致哈勒戴（Aaron Holiday）、蒂耶羅（Adou Thiero）兩人被直接驅逐出場；最終火箭在申京（Alperen Sengun）的帶領下，以115：96大勝湖人，將系列賽大比分改寫為1：3，成功續命。本場比賽從第三節艾頓（Deandre Ayton）因二級惡意犯規被驅逐後，場上氣氛便降至冰點。進入第四節最後1分鐘，場上再度爆發「大場面」。火箭隊後衛哈勒戴與湖人球員蒂耶羅在一次對抗後發生激烈肢體衝突，隨後兩人情緒失控，導致裁判直接鳴哨將兩人驅逐出場。此外，比賽中段克勒貝爾（Maxi Kleber）與奧科吉（Josh Okogie）也曾在相撞後發生小摩擦，雙方最終都被吹判技術犯規。整場比賽衝突不斷，顯示出兩隊在生死戰中的極度緊繃。湖人隊今日表現陷入低迷，首節以21：26落後，半場結束分差擴大至9分。進入第三節，湖人進攻徹底斷電單節僅得18分，反觀火箭轟下34分，分差瞬間拉開。在唐西奇（Luka Doncic）與里夫斯（Austin Reaves）持續缺陣的情況下，單核帶隊的詹姆斯（LeBron James）今日手感冰冷，出戰33分鐘9投僅2中，僅貢獻10分4籃板9助攻，創下季後賽少見的低迷表現。火箭隊今日展現強大韌性，在缺少杜蘭特（Kevin Durant）的情況下，靠著申京與一眾年輕球員拚出勝利。全場火箭始終保持25分左右的領先優勢，讓比賽末段早早進入垃圾時間。儘管湖人目前仍以3：1領先系列賽，但今日大敗與艾頓的驅逐無疑為晉級之路埋下隱憂。雙方第五戰（G5）將移師湖人主場進行，屆時湖人若無法找回進攻火力並控制情緒，火箭仍有機會持續延長戰線。