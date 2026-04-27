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小S（徐熙娣）回歸《小姐不熙娣》後話題不斷，節目近日首度邀請到「最強宿敵」林志玲作客，還找來蔡康永共同主持，三人合體立刻掀起回憶殺，互相鬥嘴、咆哮的模樣也讓觀眾們笑翻。節目中，蔡康永爆料，某次林志玲請吃燒肉，結果小S酒後情緒高漲大飆髒話，原以為對方會嚇到沒想到反而給予溫柔安慰，對此讓小S聽完後自嘲：「所以志玲在你心中就是欣賞藝術的體貼的女生，我就是個靠酒精麻痺的瘋婆娘？」節目一開場，林志玲先是對剛復出的小S真摯告白，溫暖氛圍令現場動容，不料蔡康永隨即打破感性，直言這集「沒有要放過兩位」，讓小S立刻反應神速，回擊：「你沒有要放過我？可是我姊姊走了耶！」突如其來的黑色幽默瞬間讓蔡康永語塞，只能轉頭對林志玲感嘆：「那我只好不放過妳了。」荒謬開場讓全場笑翻。小S演藝生涯中「最強宿敵」林志玲來到節目，她現場大翻舊帳，吃醋指責蔡康永平日眼中只有林志玲，不僅開口閉口都是對方，甚至連她小孩的背影都要分享，讓小S忍不住質疑蔡康永是否存心激怒她？▲小S（左）演藝生涯中「最強宿敵」林志玲（右）來到節目，她現場大翻舊帳，吃醋指責蔡康永平日眼中只有林志玲。（圖／東森綜合台提供）對此蔡康永則妙語如珠反擊，笑說兩人總提到「徐熙娣又喝醉了」 ，引發小S崩潰怒喊：「我除了喝醉還有別的事好嗎！」而蔡康永更接著爆料，某次林志玲請吃燒肉，小S酒後情緒高漲甚至大飆髒話，當時他擔心一旁的林志玲受到驚嚇，趕緊上前安撫，沒想對方竟溫柔反過來安慰他說：「小S壓力很大，沒關係。」林志玲「女神級體貼」徹底點燃小S的勝負欲，氣到語無倫次地自嘲：「所以志玲在你心中就是欣賞藝術的體貼的女生，我就是個靠酒精麻痺的瘋婆娘？」蔡康永隨即幽默補槍，彼此互動笑果十足。多精彩內容，敬請鎖定今（27日）晚間10點，東森綜合32頻道《小姐不熙娣》。