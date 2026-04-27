我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯湖人在客場贏來他們季後賽首次重大失利。隊今（27）日客場挑戰休士頓火箭隊，原期待能以4：0橫掃晉級，不料卻遭遇一場慘烈大敗。單核領軍的詹姆斯（LeBron James）此役顯露疲態，全場9投僅2中，雖然驚險達成得分上雙並寫下「生涯季後賽3000進球」的歷史新頁，但單場10分與8次失誤的低迷表現，讓他一戰寫下6項糟糕紀錄。湖人最終無緣橫掃，系列賽被追至3：1，球隊嘗試在回到主場後扳平戰局。41歲的詹姆斯在前三場比賽展現了超人般的統治力，場均貢獻25分9籃板8助攻，成為NBA史上首位在33歲以上仍能連3場交出此數據的球員。然而，在連續高強度運轉後，詹姆斯今日狀態大幅滑落，上半場4投1中僅得8分（含罰球），下半場更是一度陷入得分荒。整場比賽，詹姆斯僅命中2球，追平其季後賽生涯單場最少進球紀錄。此外，單場10分也是他季後賽生涯第3低得分。儘管他在末節靠著一次拋投得分上雙，將連續得分雙位數紀錄推進至144場，但正負值-18顯示出他在攻防兩端的無力。一、詹姆斯本場只進2球，追平季後賽單場最差紀錄。二、詹姆斯季後賽第3次單場僅投2球，上一次還是2014年東區決賽G5面對溜馬10中2，首次是2011年總冠軍賽G4僅11中2。三、詹姆斯單場8次失誤，追平個人季後賽生涯最差紀錄。四、詹姆斯首次連續兩場季後賽送出8次失誤。五、詹姆斯創造個人今年季後賽單場最低分紀錄，也是表現最差的一場。六、詹姆斯僅得到10分，追平季後賽生涯單場第3低得分紀錄。除了得分端受挫，詹姆斯的控球表現也出現崩盤。全場送出9次助攻的同時，竟然也發生了8次失誤，追平個人季後賽生涯最差紀錄。這也是詹姆斯職業生涯首次連續兩場季後賽都送出8次失誤。在詹姆斯低迷、艾頓（Deandre Ayton）遭驅逐的情況下，湖人第三節被火箭打出34：18的懸殊攻勢，分差瞬間拉開至25分。雖然詹姆斯在末節解鎖了「季後賽生涯運動戰進球突破3000個」的史詩級成就，穩坐歷史第一人寶座（領先第二名賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）超過600球），但球隊慘敗讓這項紀錄顯得有些落寞。這場敗仗也延續了詹姆斯的「橫掃荒」。他上一次在季後賽完成橫掃，已要追溯到2018年效力騎士隊時期（4-0橫掃暴龍）。當時布朗尼（Bronny James）還在讀國中，現今的許多球星甚至還沒進入NBA。湖人隊今日單半場狂送13次失誤，全場完全被火箭壓制，最終無緣提前關門。隨著系列賽回到3：1，雙方將回到湖人主場進行第五戰（G5）。