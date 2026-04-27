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▲白宮記協主席姜偉嘉（Weijia Jiang，音譯）。（圖／美聯社／達志影像）

美國總統川普（Donald Trump）25日晚間出席「白宮記者聯誼晚宴」，現場卻傳出槍響，現場一片混亂。事發當下坐在川普、第一夫人梅蘭妮亞旁邊的華裔女子，白宮記者協會主席、CBS新聞高級白宮記者姜偉嘉（Weijia Jiang）也跪地爬走撤離，並透露川普事後説希望能擇期重辦。中媒報導，白宮記者協會（WHCA）當地時間25日在美國華府希爾頓酒店舉辦年度晚宴，川普坐在主席台上，右側是梅蘭妮亞，左側的華裔女子則是白宮記者協會主席、CBS新聞高級白宮記者姜偉嘉（Weijia Jiang，音譯），現場爆出數聲槍響後，現場賓客躲進桌下、倉皇撤離，特勤也上前保護川普，當時姜偉嘉一度想擠進保護圈，但發現擠不進去只好跪地爬行逃命，場面驚險。姜偉嘉事後接受自家CBS訪問説，「我腦子裡沒有第二個念頭，只能以最快速度匍匐到地面上，當時我腦中唯一的念頭是，我 7 歲的女兒、丈夫和父母都在現場。」她沉痛呼籲，「不論是在晚宴還是任何地方，都不該有人在公共場所感到恐懼。」姜偉嘉表示，她與川普、梅蘭妮亞逃出大廳後，聽到安全人員彙報情況，「川普一直堅持，我們必須完成這次晚宴」，川普還致電給她，表示需要再找一個時間舉辦晚宴，強調「因為這件事情很重要」。今年43歲的薑偉嘉出生在中國福建廈門，２歲就隨父母移民美國，在西維吉尼亞州的小鎮長大，父母經營中餐館，她13歲就在學生新聞節目「第一頻道」擔任記者，2006年獲得雪城大學廣播新聞學碩士學位，先後在多家地方新聞媒體工作，2012年進入CBS，2018年晉升CBS高級白宮特派記者。姜偉嘉能在白宮記者團成名，很大程度是源於2020年她與川普硬碰硬，當時在一場新冠疫情期間的新聞發佈會上，姜偉嘉提問並質疑川普防疫表現，川普迴避問題還回嗆姜偉嘉，當時她沒有退縮，反問川普「你為什麼要專門對我（華裔）說這種話？」讓川普當場結束記者會、憤怒離席。2025年姜偉嘉正式出任白宮記者協會主席，是該協會成立100多年來，首位出任主席的有色人種女性。白宮當晚也舉行記者會，川普把當晚首個提問的機會給了姜偉嘉，罕見稱讚説「主席女士，我只想說你做得非常出色。多麼美好的夜晚。」也稱讚剛經歷槍擊現場的白宮記者，「各位的報導都很負責任，我得說，我一直在關注相關報導，你們確實非常負責任。」