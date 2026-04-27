我是廣告 請繼續往下閱讀

高雄市議員林智鴻今（27）日指出，鳳山北側鎮北、文山、武松、忠誠等里近十年人口快速成長，鎮北里更成長近六成，已是鳳山人口增幅最高區域；家長甚至為了讓孩子讀青年國中，得要遷戶籍選校「上有政策，下有對策，里民設籍跑光光，里政發展無法對應現況的窘境。」對此，由鎮北里長趙志成、忠誠里長陳永壽等人發起，已有五百四十位鄉親連署，要求開放青年國中自由學區，盼教育局正視地方民意。林智鴻說，聽到地方盛傳「教育局是怕文山沒人讀，才不敢開放」，若真如此，教育局欠缺合理評估，又不回應民意的心態，將造就官民對立的惡意螺旋不斷升高，他要求教育局立即啟動鎮北國中設校可行性評估，並應公開學齡人口推估模型、校舍容量與學區劃分依據，且於設校前先行開放青年國中自由學區，以保障家長與學生權益。林智鴻認爲，市府一方面看好鳳山發展，調整未來計畫人口達42萬，教育局卻在國中教育資源配置上持續消極，既不啟動鎮北國中設校評估，也不願開放青年國中自由學區，鳳山區鎮北里長趙志成、忠誠里長陳永壽等地方重視教育的里長已號召540位鄉親連署，要求教育局不應漠視地方盼增設青年國中自由學區問題，不知教育局還要置若罔聞到何時？林智鴻表示，資料顯示，近十年鎮北、文山、武松、忠誠四里人口從21,514人成長至26,739人，增加5,225人、成長率24.29%；其中鎮北里增加4,673人，成長率高達59.92%為全鳳山之冠，可見地方教育資源是否充足，並不應只看自然增加，更要看後續遷徙效應導致之「社會增加」。林智鴻認爲，教育局欠缺合理評估，又不回應民意的心態，將造就官民對立的惡意螺旋不斷升高，他要求教育局立即啟動鎮北國中設校可行性評估，並應公開學齡人口推估模型、校舍容量與學區劃分依據，且於設校前先行開放青年國中自由學區，以保障家長與學生權益。