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洛杉磯湖人隊今（27）日在季後賽生死戰中以96：115慘敗給休士頓火箭隊，不僅無緣橫掃，內線大將艾頓（Deandre Ayton）更因二級惡意犯規遭驅逐出場。這場比賽勝負本身倒是其次，因為湖人手握絕對領先，但傷兵眾多的他們，承擔不起再少一名先發球員，因此賽後關於艾頓是否會在第五戰（G5）遭到自動禁賽，以及裁判的吹罰尺度，引發了兩隊將帥的高度關注與激烈爭論。艾頓在第三節因肘擊火箭中鋒申京（Alperen Sengun）臉部，被裁判認定為「不必要且過度」的動作，直接判定二級惡意犯規（Flagrant Foul 2）並驅逐。根據NBA季後賽規定，二級惡犯將被記2分。若艾頓此前已身背積分，或聯盟賽後審視後決定追加處罰，他將面臨自動禁賽處分。若艾頓在G5無法上場，對今日表現低迷、僅得10分且發生8次失誤的詹姆斯（LeBron James）而言，無疑是雪上加霜。湖人目前雖然以3：1領先，但失去場均「雙十」貢獻的艾頓，內線防守將出現巨大缺口。對於艾頓被驅逐的判決，詹姆斯在賽後受訪時顯得十分不滿。他表示，自己並不認同裁判的決定，因為他認為艾頓的肘擊純屬無意，而非蓄意傷害。詹姆斯同時也為另一名被驅逐的隊友蒂耶羅（Adu Thiero）抱不平，直言：「這一切太荒謬了（This is ridiculous），他的驅逐毫無道理。」艾頓接受了記者採訪時也談到這一回合，他表示兩人當時身上都全是汗水，自己的手臂只是從申京肩膀滑落而已，「我知道鏡頭畫面看著很誇張，但我絕非打球髒的球員。」反觀贏球的火箭隊主帥烏杜卡（Ime Udoka），對判罰則有截然不同的解讀。烏杜卡直言，他認為艾頓對申京的那次肘擊絕對是「故意的（Intentional）」，但他對於裁判直接吹判二級惡犯將其驅逐也感到驚訝。烏杜卡隨即話鋒一轉，語帶諷刺地批評當前的聯盟風氣：「這就是現在的NBA，他們的吹罰尺度比以前軟了一些（They call it a little softer than they used to）。」暗指聯盟過度保護球員，降低了比賽的對抗強度。甚至當事人申京都表示：「我不想刻意質疑裁判，但我確實沒想到他會被直接罰下。我覺得這次吹罰尺度偏嚴苛了。」湖人隊雖然在G4輸球又輸人，但目前仍掌握系列賽賽點。艾頓是否會被追加禁賽，將由NBA辦公室在24小時內做出最終裁定。