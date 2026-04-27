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台北東區知名酒店深夜爆發衝突！4月26日深夜11時許，位於北市大安區忠孝東路四段的威斯汀酒店，傳出3名酒客與店內服務生發生肢體衝突，甚至驚動警方啟動「快打機制」，出動10多名警力趕赴現場壓制，場面一度緊張。警方調查，19歲莊姓男子、38歲余姓男子與35歲林姓男子皆有竹聯幫背景，早在25日晚間9時許便進入店內消費，原本在9樓包廂飲酒，但過程中不滿店內女公關人數不足，多次向店家抱怨。店方解釋因為週日晚上人力較少，能上班的公關有限，但3人並不接受說法，情緒逐漸失控。未料3人隨後竟自行離開包廂，搭乘電梯前往10樓，逐間包廂尋找女公關。店方多次出面制止並強調已無人力，但3人仍持續搜尋，最終在某包廂內找到一名正在休息的女公關，雙方隨即爆發口角。衝突過程中，莊男揮手時打到26歲吳姓服務生，雙方因此升高為肢體衝突。店家見狀立即報警，大安警方接獲通報後迅速啟動快打機制，派遣大批警力到場，將現場局勢控制，並對3人進行管束。警方表示，現場除壓制衝突外，還在余男身上查獲一把折疊刀，增加案件嚴重性。全案警詢後，依違反社會秩序維護法中「藉端滋擾」、「加暴行於人」及「無故攜帶危險物品」等規定，移請台北地方法院簡易庭裁罰。警方也呼籲，民眾在公共場所消費應保持理性，若發生糾紛應循正當管道處理，切勿以暴力解決問題，以免觸法得不償失。