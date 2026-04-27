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台積電去年（2025）爆發內鬼洩密案，已離職轉任東京威力公司的工程師陳力銘，勾結3名在職工程師吳秉駿、戈一平、陳韋傑，涉嫌竊取，智慧財產及商業法院今日對6名被告（含東京威力科創股份有限公司）判處10個月到10年不等有期徒刑，其中主嫌陳力銘刑度最重，他，智商法院考量他全部認罪並供出共犯身分，加上本案機密，在部分犯行免刑以及減刑後，量處10年有期徒刑。依據判決內容，陳力銘共有5次犯行，第一次在2023年8月，他在，由吳秉駿以公務筆電開啟檔案，再由他使用手機翻拍，涉犯一般侵害營業秘密之意圖域外使用罪，判處2年6月。第二次犯行在2024年5月，陳力銘在內，由廖姓工程師（台積電公司未提告）開啟公務電子郵件附件，讓陳力銘拿手機翻拍，涉犯一般侵害營業秘密罪，處有期徒刑1年6月。第三次和第四次犯行在2025年2月及2025年5月，陳力銘分別前往，同樣拿手機翻拍2名共犯公務筆電以遠端連線開啟的檔案，觸犯國安營業秘密之意圖域外使用罪，各處有期徒刑3年、3年6月。第五次的犯罪時間較長，從2024年5月到2025年6月，陳韋傑在，登入台積電資料庫翻拍圖檔，再傳給陳力銘，陳力銘涉犯國安營業秘密之意圖域外使用罪，但因為他主動供出陳韋傑，應依《國家安全法》規定免除其刑。合議庭指出，陳力銘對於透過吳秉駿、戈一平遠端開啟檔案再翻拍營業秘密的行為，從偵查到審判均自白認罪，符合減刑事由；法官審酌，而且陳力銘充分配合協助調查，經台積電公司表明願意接受他的道歉，因此量處4罪共10年6月，應執行10年。