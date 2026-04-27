我是廣告 請繼續往下閱讀

別用衛生紙包牙齒 醫：細胞死亡恐難以救回

自來水、飲用水也別拿來存牙齒 醫：純鮮奶、生理食鹽水最佳

校園意外導致牙齒脫落的案例屢見不鮮，正確處置往往決定牙齒能否成功救回。日前一名國小5年級女童在校不慎跌倒，導致門牙整顆脫落，家長將牙齒浸泡在咖啡牛奶，並緊急送醫。醫師表示，將脫落牙齒浸泡牛奶或生理食鹽水中並盡快送診，把握黃金30分鐘就醫原則。台北市立萬芳醫院兒童牙科主任謝承祐說，平時該名女童在醫院定期接受牙科檢查，意外發生後，家長立即致電求助。醫師建議，將脫落牙齒浸泡於牛奶或生理食鹽水中並儘速送診。實際就診時，牙齒是浸泡在「咖啡牛奶」中，原來爸爸當時手邊僅有剛買的調味乳。謝承祐說，牛奶的酸鹼值與滲透壓接近人體組織液及口腔環境，有助維持牙根表面牙周韌帶細胞活性，避免因環境差異過大導致細胞受損，因此在緊急情況下，可作為暫時保存的替代液體。不過，在牙齒掉落後，有些人會因為慌亂而直覺地以衛生紙包裹牙齒，或用自來水刷洗表面髒污，謝承祐指出，「這些都是錯誤行為！」上述作法會破壞牙周韌帶細胞，一旦細胞死亡，牙齒便難以救回。若現場缺乏合適保存液體，可暫時將牙齒含於口中，利用唾液維持濕潤，或嘗試輕放回原位，但謝承祐提到，若孩童年紀較小或情緒不穩，則應避免含入口中以防誤吞。醫師再次提醒，處置原則為「越快越好」，理想狀況為30分鐘內就醫，最遲不宜超過1小時。謝承祐說明，個案已就讀五年級，牙根發育完整，斷裂的牙隨神經多半無法自行修復，因此在植回固定後，仍需進行根管治療。醫師表示，若為年紀較小的孩童，因牙根尚未完全閉合，植回後牙神經仍有再生機會，未必需要根管治療。此外，牙齒外傷後需長期追蹤，建議觀察2至5年，考量孩童顎骨及牙齦仍在發育，通常需待約20歲發育穩定後，再評估製作永久假牙套。並非所有液體都適合用來保存脫落牙齒，謝承祐提醒，自來水或飲用水因滲透壓不符，會破壞牙周韌帶細胞，應避免使用；黑咖啡與茶類同樣不適合。在無法取得鮮乳的緊急情況下，含乳量較高的乳製品可作為替代方案，但仍以「冷藏純鮮乳」或「生理食鹽水」為最佳選擇，謝承祐說，且要避免使用熱牛奶，以免高溫破壞細胞活性。面對突發狀況，只要掌握正確保存方式與把握黃金30分鐘，就有機會成功保住孩子的恆牙。