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日本東北三陸沖（青森縣、岩手縣、宮城縣東側海域）20日發生規模7.7地震，北海道、岩手縣等地更發布了海嘯警報，日本首相高市早苗第一時間返回官邸，多個政府機關也在第一時間高度警戒這場災害。不過有日媒揭露，主責災害應對的防衛大臣小泉進次郎在當晚竟在東京一家高級燒肉店用餐2小時，不僅享用價值2萬日圓的燒肉套餐，還點了紅酒，更傳出同行的是前首相岸田文雄及前官房副長官木原誠二，引發外界議論。根據《週刊文春》報導，三陸近海20日下午4點52分，發生規模7.7強震，一度觸發海嘯警報，高達18萬人收到避難指示。但小泉進次郎卻在地震發生僅一小時後的下午 6 點左右，造訪了位於東京港區的高級燒肉店。一名自民黨相關人士表示，小泉進次郎與岸田文雄、木原誠二一同享用了包含特等牛五花與烤鱈場蟹、價值2萬日圓的懷石套餐，席間還品嚐了紅酒。「當時餘震仍在持續，且海嘯警報也尚未解除，不得不說其危機意識實在太過薄弱。」當記者直接相岸田文雄求證時，他僅回應「只是吃個飯而已」，承認了與小泉進次郎餐敘。記者也以書面形式詢問木原誠二相關事情，但未獲回覆。小泉進次郎辦公室則回覆：「防衛省已確保包含政務三役（大臣、副大臣、政務官）在內的妥善在京體制，以及萬全的危機管理機制。針對本次地震，應對過程並無任何問題。」一名防衛省高官受訪時透露，曾有人建議小泉進次郎取消這場聚餐，但卻被他拒絕。在隔天（21日）的記者會中，小泉進次郎表示：「防衛省和自衛隊將繼續保持警惕，並採取一切必要的預防措施來應對未來可能發生的情況。」一名自民黨官員表示，防衛大臣是自衛隊的指揮官，而自衛隊又處於災害應對的第一線。儘管他在第一時間有下達防災指示，但都是例行性的「標準程序」。由於20日當晚陸續有餘震影響，日本首相高市早苗在同一時間迅速返回官邸成立聯絡室，還連續召開2場記者會，呼籲沿海居民盡速撤離，展示出危機管控與應對措施能力。小泉進次郎卻在此時大啖燒肉，被質疑是缺乏危機意識的表現。