全民瘋玩的皮克敏手遊《Pikmin Bloom》釋出5月活動資訊！《Pikmin Bloom》將和任天堂的經典遊戲 IP聯動，推出「遊戲卡帶」飾品皮克敏、「復古任天堂主機」飾品皮克敏、「遊戲卡牌」皮克敏等，周末還有限定的「輝煌蘑菇」挑戰，5月又會需要皮友們不斷外出散步的月份。

我是廣告 請繼續往下閱讀
🟡皮克敏《Pikmin Bloom》5月目標獎勵

2026年5月1日至5月31日期間，在《Pikmin Bloom》每完成一項活動挑戰任務，玩家就能隨機獲得獎勵，包含「像素風花朵、能長成遊戲卡帶飾品皮克敏的花苗、花瓣」等，正中央的巨大花朵開始綻放時，除了隨機獎勵外，還保證玩家能獲得一棵金色花苗。

▲2026年5月1日至5月31日期間，在《Pikmin Bloom》每完成一項活動挑戰任務，玩家就能隨機獲得獎勵。（圖／《Pikmin Bloom》官網）
▲2026年5月1日至5月31日期間，在《Pikmin Bloom》每完成一項活動挑戰任務，玩家就能隨機獲得獎勵。（圖／《Pikmin Bloom》官網）
🟡皮克敏《Pikmin Bloom》像素風花朵任務

針對「像素風花朵」，《Pikmin Bloom》指出，像素風花朵將用於另外兩組任務，第一組任務可以收集活動主題的 Mii 服裝，只要收集到指定數量，就能拿到包括「超級瑪利歐、星之卡比、薩爾達傳說」等衣服。

第二組任務則會提供多種獎勵讓玩家自行選擇，當玩家收集600朵像素風花朵後，每個里程碑都需要再收集300朵像素風花朵才能達成，獎勵包括1980-95年代Nintendo 遊戲機飾品皮克敏的花苗、遊戲卡牌（梅花和鬼牌）飾品皮克敏的花苗或一件物品。

《Pikmin Bloom》也補充，「像素風花朵」可以透過「活動挑戰獎勵、種花、摧毀輝煌蘑菇」取得，或是購買活動高級入場券、限時超值組合包、網路商店專屬組合包等。

▲5月《Pikmin Bloom》最重要的就是收集「像素風花朵」，可以拿到活動主題的 Mii 服裝。（圖／《Pikmin Bloom》官網）
▲5月《Pikmin Bloom》最重要的就是收集「像素風花朵」，可以拿到活動主題的 Mii 服裝。（圖／《Pikmin Bloom》官網）
🟡皮克敏《Pikmin Bloom》5月限定輝煌蘑菇

此外，5月除了常見蘑菇外，玩家還可能會遇到「輝煌蘑菇」，特別是周末期間，有機會遇到內含稀有神秘箱的「巨大輝煌蘑菇」，且5月最後一個周末還會額外增加「巨大輝煌蘑菇」出現的一天，玩家在周末每天最多可以使用3次「蘑菇戰鬥大聲公」

📌巨大輝煌蘑菇出現時間
5月2日及3日
5月9日及10日
5月16日及17日
5月23日及24日
5月29日至31日

相關新聞

皮克敏「120片花瓣、加速器」免費拿！世界地球日代碼、領取方式

皮克敏「世界地球日」開跑！限時任務、種花目標、天氣飾品一次看

皮克敏能變現！餐廳「走路步數換餐」：3千步吃蛋糕、7千步送牛排

皮克敏合作「世界地球日、嘉義藝術節」！限定飾品內容、解鎖攻略

張志浩編輯記者

畢業於中國文化大學新聞系，在《NOWNEWS今日新聞》家庭消費中心擔任記者，文章主題涵蓋氣象、醫藥、電玩3C等，擅長透過生活化、活潑的文字，搭配新聞現場照片，提供讀者即時訊息，協助民眾用最快的時間掌握複雜的議...