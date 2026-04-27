全民瘋玩的皮克敏手遊《Pikmin Bloom》釋出5月活動資訊！《Pikmin Bloom》將和任天堂的經典遊戲 IP聯動，推出「遊戲卡帶」飾品皮克敏、「復古任天堂主機」飾品皮克敏、「遊戲卡牌」皮克敏等，周末還有限定的「輝煌蘑菇」挑戰，5月又會需要皮友們不斷外出散步的月份。
🟡皮克敏《Pikmin Bloom》5月目標獎勵
2026年5月1日至5月31日期間，在《Pikmin Bloom》每完成一項活動挑戰任務，玩家就能隨機獲得獎勵，包含「像素風花朵、能長成遊戲卡帶飾品皮克敏的花苗、花瓣」等，正中央的巨大花朵開始綻放時，除了隨機獎勵外，還保證玩家能獲得一棵金色花苗。
🟡皮克敏《Pikmin Bloom》像素風花朵任務
針對「像素風花朵」，《Pikmin Bloom》指出，像素風花朵將用於另外兩組任務，第一組任務可以收集活動主題的 Mii 服裝，只要收集到指定數量，就能拿到包括「超級瑪利歐、星之卡比、薩爾達傳說」等衣服。
第二組任務則會提供多種獎勵讓玩家自行選擇，當玩家收集600朵像素風花朵後，每個里程碑都需要再收集300朵像素風花朵才能達成，獎勵包括1980-95年代Nintendo 遊戲機飾品皮克敏的花苗、遊戲卡牌（梅花和鬼牌）飾品皮克敏的花苗或一件物品。
《Pikmin Bloom》也補充，「像素風花朵」可以透過「活動挑戰獎勵、種花、摧毀輝煌蘑菇」取得，或是購買活動高級入場券、限時超值組合包、網路商店專屬組合包等。
🟡皮克敏《Pikmin Bloom》5月限定輝煌蘑菇
此外，5月除了常見蘑菇外，玩家還可能會遇到「輝煌蘑菇」，特別是周末期間，有機會遇到內含稀有神秘箱的「巨大輝煌蘑菇」，且5月最後一個周末還會額外增加「巨大輝煌蘑菇」出現的一天，玩家在周末每天最多可以使用3次「蘑菇戰鬥大聲公」。
📌巨大輝煌蘑菇出現時間
■5月2日及3日
■5月9日及10日
■5月16日及17日
■5月23日及24日
■5月29日至31日
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2026年5月1日至5月31日期間，在《Pikmin Bloom》每完成一項活動挑戰任務，玩家就能隨機獲得獎勵，包含「像素風花朵、能長成遊戲卡帶飾品皮克敏的花苗、花瓣」等，正中央的巨大花朵開始綻放時，除了隨機獎勵外，還保證玩家能獲得一棵金色花苗。
針對「像素風花朵」，《Pikmin Bloom》指出，像素風花朵將用於另外兩組任務，第一組任務可以收集活動主題的 Mii 服裝，只要收集到指定數量，就能拿到包括「超級瑪利歐、星之卡比、薩爾達傳說」等衣服。
第二組任務則會提供多種獎勵讓玩家自行選擇，當玩家收集600朵像素風花朵後，每個里程碑都需要再收集300朵像素風花朵才能達成，獎勵包括1980-95年代Nintendo 遊戲機飾品皮克敏的花苗、遊戲卡牌（梅花和鬼牌）飾品皮克敏的花苗或一件物品。
《Pikmin Bloom》也補充，「像素風花朵」可以透過「活動挑戰獎勵、種花、摧毀輝煌蘑菇」取得，或是購買活動高級入場券、限時超值組合包、網路商店專屬組合包等。
此外，5月除了常見蘑菇外，玩家還可能會遇到「輝煌蘑菇」，特別是周末期間，有機會遇到內含稀有神秘箱的「巨大輝煌蘑菇」，且5月最後一個周末還會額外增加「巨大輝煌蘑菇」出現的一天，玩家在周末每天最多可以使用3次「蘑菇戰鬥大聲公」。
📌巨大輝煌蘑菇出現時間
■5月2日及3日
■5月9日及10日
■5月16日及17日
■5月23日及24日
■5月29日至31日