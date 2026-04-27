根據勞動部勞動力發展署表示，因應國際情勢支持勞工安定就業，今（27）日宣布「減班休息勞工再充電計畫」，意即針對處於「無薪假」狀態的勞工，提出實際補助方案，每月發錢最高16300元；企業辦訓最高可獲350萬補助。領取對象、申請方式與資格一次整理。
勞動部勞動力發展署最新補助來了！受到國際經貿情勢波動，影響就業市場許多產業，勞工面臨「減班休息（無薪假）」的挑戰。勞動部勞動力發展署宣布，將推動「減班休息勞工再充電計畫」，透過提供「充電再出發訓練計畫」津貼及「僱用安定措施」辦訓費用補助，鼓勵勞雇雙方善用減班休息期間，轉化為人才培育契機，放寬特定薪資門檻，支持勞工依時數核發津貼最高逾1.6萬；企業則最高可獲350萬補助。
減班休息勞工再充電計畫！「勞工」最高補助16300元 申請方式與資格一覽
一、適用對象：
協議通報實施減班休息之事業單位及在職勞工。與受僱事業單位因應國際情勢達成協議同意減班休息，並利用減班時段參訓，並符合下列資格之一：
◾️本國籍勞工。
◾️與中華民國境內設有戶籍之國民結婚，且獲准居留之外國人、大陸地區人民、香港或澳門居民。
◾️前點之人員，與其配偶離婚或其配偶死亡，而依法規規定得在台灣地區繼續居留工作者。
◾️逾65歲或已領取勞工保險老年給付之人員，經其雇主僱用及投保勞工職業災害保險。
二、補助額度：
參訓勞工（訓練津貼）：
依實際參訓時數，按本部公告每小時最低工資（115年為196元）發給。舉例說明：雖然上課時數100小時，但協議減班休息（無薪假）為50小時，政府最高補助為196元 x 50（小時）＝ 9800元。
【全時勞工】
減班前勞保平均月投保薪資：31,801元以上，減班前後之薪資差額內，每月最高發給16,300元。
減班前勞保平均月投保薪資：29,500～31,800元，每月最高發給2,940元。
【部分工時勞工】
減班前後之薪資差額內，每月最高發給16,300元。
三、申請方式：
1、線上提出申請
2、另可致電事業單位所在地之分署洽詢。免付費客服專線：0800-777-888。
「在職勞工」參加訓練前：
檢附相關文件至本計畫專區申請參加計畫→分署審查及核定（5個工作天）→自核定次日起，於分署指定地點，參加分署自辦及委辦之在職訓練課程，或其他經專案認定之課程→參訓後，需至本計畫專區回報完成訓練→經分署審核後核發補助。
3、申請文件：
減班協議書、身分證、存摺、勞保投保明細。
4、申請時間：
隨課程時間辦理。
「企業」辦訓最高補助350萬元！申請方式一覽
一、適用對象：
辦訓事業單位。因應國際情勢而減班休息，並利用減班休息時段辦訓，且符合下列各款規定：
1. 投保就業保險、勞工保險或勞工職業災害保險，並領有設立登記證明文件之事業機構或團體。
2. 與受僱勞工達成協議，同意減班休息，並依因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時應行注意事項辦理通報。
3. 切結於訓練期間持續僱用參訓勞工，並維持整體勞工僱用規模達90%以上，且每月發給勞工工資不得低於最低工資。
二、補助額度：
事業單位（訓練費用）：核實補助，最高350萬元。
三、申請方式與時間：
1、線上提出申請
2、另可致電事業單位所在地之分署洽詢。免付費客服專線：0800-777-888。
「事業單位」實施減班休息後：
檢附相關文件至本計畫專區申請參加計畫→分署審查及核定（14個工作天）→自核定次日起，依分署核定課程內容辦理訓練；勞工應至指定地點參訓→施訓前，需至本計畫專區登錄訓練資料→施訓結束後，需至本計畫專區回報完成訓練→經分署審核後核發補助。
3、申請文件：
減班協議書、身分證、存摺、薪資單／薪資證明。
4、申請時間：
滿30天後的90日內提出申請。
減班休息勞工再充電計畫！注意事項
1.申請補助對象應自行負據實揭露義務，申請人係屬公職人員利益衝突迴避法第2條及第3條所稱公職人員或其關係人者，請填【公職人員利益衝突迴避法第14條第2項公職人員及關係人身分關係揭露表】，如未揭露者依公職人員利益衝突迴避法第18條第3項處罰。
2.依公職人員利益衝突迴避法第14條第2項前段規定，公職人員或其關係人申請補助或交易行為前，應主動據實表明身分關係。又依同法第18條第3項規定，違者處新台幣5萬元以上50萬元以下罰鍰，並得按次處罰。
我是廣告 請繼續往下閱讀
減班休息勞工再充電計畫！「勞工」最高補助16300元 申請方式與資格一覽
一、適用對象：
協議通報實施減班休息之事業單位及在職勞工。與受僱事業單位因應國際情勢達成協議同意減班休息，並利用減班時段參訓，並符合下列資格之一：
◾️本國籍勞工。
◾️與中華民國境內設有戶籍之國民結婚，且獲准居留之外國人、大陸地區人民、香港或澳門居民。
◾️前點之人員，與其配偶離婚或其配偶死亡，而依法規規定得在台灣地區繼續居留工作者。
◾️逾65歲或已領取勞工保險老年給付之人員，經其雇主僱用及投保勞工職業災害保險。
二、補助額度：
參訓勞工（訓練津貼）：
依實際參訓時數，按本部公告每小時最低工資（115年為196元）發給。舉例說明：雖然上課時數100小時，但協議減班休息（無薪假）為50小時，政府最高補助為196元 x 50（小時）＝ 9800元。
【全時勞工】
減班前勞保平均月投保薪資：31,801元以上，減班前後之薪資差額內，每月最高發給16,300元。
減班前勞保平均月投保薪資：29,500～31,800元，每月最高發給2,940元。
【部分工時勞工】
減班前後之薪資差額內，每月最高發給16,300元。
三、申請方式：
1、線上提出申請
2、另可致電事業單位所在地之分署洽詢。免付費客服專線：0800-777-888。
「在職勞工」參加訓練前：
檢附相關文件至本計畫專區申請參加計畫→分署審查及核定（5個工作天）→自核定次日起，於分署指定地點，參加分署自辦及委辦之在職訓練課程，或其他經專案認定之課程→參訓後，需至本計畫專區回報完成訓練→經分署審核後核發補助。
3、申請文件：
減班協議書、身分證、存摺、勞保投保明細。
4、申請時間：
隨課程時間辦理。
一、適用對象：
辦訓事業單位。因應國際情勢而減班休息，並利用減班休息時段辦訓，且符合下列各款規定：
1. 投保就業保險、勞工保險或勞工職業災害保險，並領有設立登記證明文件之事業機構或團體。
2. 與受僱勞工達成協議，同意減班休息，並依因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時應行注意事項辦理通報。
3. 切結於訓練期間持續僱用參訓勞工，並維持整體勞工僱用規模達90%以上，且每月發給勞工工資不得低於最低工資。
二、補助額度：
事業單位（訓練費用）：核實補助，最高350萬元。
三、申請方式與時間：
1、線上提出申請
2、另可致電事業單位所在地之分署洽詢。免付費客服專線：0800-777-888。
「事業單位」實施減班休息後：
檢附相關文件至本計畫專區申請參加計畫→分署審查及核定（14個工作天）→自核定次日起，依分署核定課程內容辦理訓練；勞工應至指定地點參訓→施訓前，需至本計畫專區登錄訓練資料→施訓結束後，需至本計畫專區回報完成訓練→經分署審核後核發補助。
3、申請文件：
減班協議書、身分證、存摺、薪資單／薪資證明。
4、申請時間：
滿30天後的90日內提出申請。
1.申請補助對象應自行負據實揭露義務，申請人係屬公職人員利益衝突迴避法第2條及第3條所稱公職人員或其關係人者，請填【公職人員利益衝突迴避法第14條第2項公職人員及關係人身分關係揭露表】，如未揭露者依公職人員利益衝突迴避法第18條第3項處罰。
2.依公職人員利益衝突迴避法第14條第2項前段規定，公職人員或其關係人申請補助或交易行為前，應主動據實表明身分關係。又依同法第18條第3項規定，違者處新台幣5萬元以上50萬元以下罰鍰，並得按次處罰。