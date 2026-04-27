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▲林志玲（左）腿上坐著4歲兒子（中），她疑似在餵孩子吃早餐，身旁邊的AKIRA則是低頭用餐。（圖／翻攝自芒果撈小萌主微博）

台灣首席名模林志玲和日星AKIRA（黑澤良平）結婚7年，2022年1月迎來兒子「小寶貝、小太陽」，她不時分享育兒經，洋溢滿滿母愛，近日女神在新加坡被民眾目擊抱著4歲混血愛子吃早餐，老公AKIRA在一旁扒飯，一家三口形成美好的畫面，有網友訝異林志玲小孩已經長那麼大了，引發熱議。不少網友今（27）日在社群平台發文，透露在新加坡某飯店餐廳巧遇林志玲一家子，曝光的照片，林志玲戴棒球帽、太陽眼鏡，穿白色短上衣和修身7分丹寧褲，腳踩平底涼鞋，大腿上坐著4歲兒子，她疑似在餵孩子吃早餐，坐在旁邊的AKIRA則是低頭用餐，沒有特別偽裝。有網友表示，自己連兩天在該飯店餐廳遇到林志玲全家用早餐，寫下：「大明星的幸福也來源於她內在的真善美和懂得取捨啊！祝志玲幸福！」其他網友留言：「志玲姐姐的幸福日常，羡慕ing」、「狀態真好！簡單的日常也好美！」有人關注女神兒子，「光是背影都覺得很帥很可愛呀，白白嫩嫩的」、「長好大了！」林志玲3月中出席活動，受訪時提到兒子現在每天都會跟她告白，會飛奔到她身邊用中文說「媽媽 I Love You」，還會用日語說「喜歡妳」，她表示，會特地把這些瞬間錄成影片存在手機裡，累的時候就反覆觀看來療癒自己。此外，林志玲也曾經分享，自己很重視孩子的電子產品使用習慣，會盡量控制孩子接觸螢幕的時間，例如早上只能看15分鐘，或是煮飯前解禁看15分鐘，還笑說兒子很會討價還價，她也以過來人經驗提醒家長管教小孩不要太走心，「我見過一些媽媽氣到不行，我都說真的不要氣，氣對身體不好，到時候生病的是自己，那這段過程就沒有意義了！」林志玲說，現在自己每天最大的感受就是感謝孩子的存在，「和他相處，我真的會覺得很快樂、很美好，就是記得所有好的部分。」