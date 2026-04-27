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陸軍金六結營區日前傳出連長辱罵台日混血役男「日本鬼子」遭到懲處，近日又傳出營長在營內播放中共統戰電影「八佰」。對此，國防部長顧立雄今（27）日表示，已要求全軍強化精神教育。陸軍參謀長陳建義則說明，經了解後認為是單一事件，播放電影的營長已被處分2次申誡。立法院外交及國防委員會今日邀請國防部就「新興科技應用於不對稱作戰」進行專案報告。民進黨立委王定宇質詢時表示，宜蘭金六結營區繼發生溫姓連長辱罵台日混血的新兵遭調離主管職，並以公然侮辱罪嫌送辦後，他的辦公室接到信件指出，同1個月內也傳有主官公然播放中國統戰電影「八佰」，質疑軍中為何播放統戰電影，播「八佰」不如播國片「「八百壯士」。顧立雄表示，有注意到此事，播放影片是營長要求。陸軍參謀長陳建義中將表示，主因是營長看到影片中有青天白日滿地紅國旗、播放國歌，便誤認為「八百」這部電影適合官兵收看，殊不知內容是中共統戰包裝，意圖模糊敵我意識與分化。陳建義指出，不管是先前的溫姓連長事件、營長播放統戰影片，經深入了解後認為是「單一事件」，而下令播放統戰電影的營長已經被處分2次申誡。