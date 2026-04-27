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威京集團主席沈慶京涉嫌為京華城改建案以「人頭政治獻金」管道行賄民眾黨創黨主席柯文哲210萬元，一審判刑10年，台北地院3月20日裁定沈慶京從3月24日起延長限制出境、出海8個月，並接受科技設備監控、限定活動範圍在台北市，他不服抗告，高等法院連實質審理都未進行就駁回，因為沈慶京提抗告慢了5天不符程序。沈慶京曾向北院聲請變更科控範圍到台灣本島，他主張有同案被告涉案情節較多、較重如收賄、圖利、公益侵占、背信等罪，已解除限制住居，如果再繼續限制他只能在台北市活動，有違平等原則，而且已對他實施電子監控，他也一向按時出庭，絕無可能棄保潛逃。合議庭審酌，去年（2025）7月考量沈慶京健康不佳、需接受完整治療，因此裁定交保並限制活動範圍於台北市，當時認為沈慶京有逃亡之虞的羈押原因仍未消滅，而且從交保裁定以來，也沒有新事由足以改變活動範圍受限的決定；沈慶京之前都準時出庭，不代表往後一定不會逃亡以規避審判及執行。北院指出，沈慶京曾為了巡視公司事業、祭祀父母友人，數次聲請前往台北市以外的地區都有裁准，因此法院並未對沈慶京的活動自由限制過度，如今要聲請變更科控範圍並不合理，應予駁回。北院裁定在今年3月23日送達沈慶京的住家，他在4月7日才提起抗告，高院認為，法定期限是10天，沈慶京沒在4月2日之前抗告已逾法定10日抗告不變期間，因此抗告不合法也無從補正，駁回確定。