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中國官媒央視25日播出《新聞聯播》，報導中國第一季度港口集裝箱吞吐量時，直接打出「8964」，由於與天安門事件的敏感日期相同，引發海外中文社群關注，有網友懷疑內部已出現問題。中國央視25日《新聞聯播》，在報導中國港口第1季集裝箱吞吐量時，畫面上打出達「8964」萬標箱。由於這個數字，被廣泛認為與1989年6月4日發生的天安門事件有關，在中國屬於高度敏感內容，平常在社群媒體上都會被嚴格審查，何況是官方媒體，因此引發海外中文社群熱議。海外華文媒體《看中國》（Vision Times）報導，時評人「冷眼財經」在社群平台X分析，該畫面是25日播出的《新聞聯播》，中共官方對「8964」等關鍵字設有極高層級過濾機制，但8964在時隔30多年又出現在央視新聞聯播的大屏幕上，「大家想想這到底是故意的還是巧合呀！」一般來說敏感數字不可能出現在央視畫面，但現在確實出現了，那麼唯一的解釋可能就是「中共內部有人想搞事啊！」特別是「六四」臨近，出現這樣的數據，「肯定會發生大事情的」。網友也熱議：「儘管是巧合，但也是天意。中共的罪惡和歷史真相是不可能永遠隱藏的」、「中國小粉紅：這cctv有點不老實噶」、「如果是巧合，那也太巧合」、「應該是央視內部有臥底」、「中共國一貫風格，只是這個數字可能有點大意，或有意為之。搞不好又有人要被問責了」。此前，央視報導指出，河南三地省外招商數據造假，憑空捏造虛報77億、9.6億投資資金，由於上級考核層層加碼，只重指標不重核查，為完成任務，基層單位虛構項目、編造數據。當時就有聲音稱，「央視造反了」。時評人「文睿」分析，喉舌媒體在權鬥激烈的時刻精準打擊特定數據，顯示體制內部博弈可能已趨於公開化。