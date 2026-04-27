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立法院朝野黨團今（27）日將在針對國防特別條例進行協商，院長韓國瑜更稱不惜挑燈夜戰也要有結論。對此民進黨團幹事長莊瑞雄表示，軍購在立院攻防這麼久，只剩下項目與金額，那藍白的態度為何？對外面喊話都喊得很滿，實際上在國會時態度完全相反。至今民眾黨版本為4000億，國民黨則不到4000億，認為藍白其實都是兩手策略，期盼今天協商可以達成整個國家戰略的一個需求。莊瑞雄表示，軍購條例在立法院攻防這麼久，現在就是剩下項目跟金額。到底國民黨跟民眾黨的態度是什麼？國民黨的版本從3500億到3800億，而盧秀燕、賴士葆或與美國友好的國會議員主張8100億或9000億，代表國民黨對於軍購本身內部是分裂的，跟習近平走得比較近的人，金額就會比較低；跟習近平有握到手的人，那更堅持，就不願意給台灣更多的國防安全。莊瑞雄提到，民眾黨也出來開過記者會，說藍白有一致的方向，就講的是8100億，但是藍白對外面喊話都喊得很滿，實際上在國會審條例的時候態度完全相反，停留在國會裡面，民眾黨的版本是4000億，國民黨的版本加一加也不到4000億。莊瑞雄說，院長韓國瑜很有心，希望今天軍購條例可以協商出一個結論，但協商的結論是多少？相信院長也感受到了國際上的氣氛，大家都在討論，因為涉及到整個台灣的國家安全，國人同胞不分海內跟海外，大家共同都會去關心。莊瑞雄說，連國際上大家看到台灣在保衛自己的國家、提升自己的國防的一個戰力，出現這麼大的一個分歧。所以要呼籲藍白這一題要非常謹慎。不要嘴巴講為了國家安全，然後在立法院在審條例的時候去頭去尾。最後莊瑞雄也說，藍白其實都是兩手策略，期盼今天協商軍購條例，可以在項目方面跟金額方面，達成整個國家戰略需求。