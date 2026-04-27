Android 手機又有方便的新功能了！Google 錢包（Google Wallet）近期悄悄更新，支援將護照轉成數位 ID 存放在手機中。第一波共開放支援 5 個國家，而台灣也名列其中，完整的設定方式以及條件限制已經出爐。
護照能放進手機了！Google 首波開放 5 個國家
「Google 錢包」本週新增支援將台灣護照數位化為身分憑證。只要是「Android 9」以上且具備 NFC 功能的手機即可使用。用戶透過掃描護照資料頁、感應晶片並完成臉部辨識設定，就能讓手機在特定情境下作為替代的身分驗證工具。
不過，目前 Google 錢包的護照數位 ID 尚未全面普及，首波僅開放美國、英國、台灣、新加坡與巴西等 5 國家護照加入。
3 步驟完成綁定Google錢包！限制與設定流程一次看
根據 Google 官方說明，這項功能必須在「Android 9」以上版本的裝置上才能運作。同時，由於設定過程涉及讀取護照內建的安全晶片，手機也必須具備 NFC 功能。完整設定流程如下：
第一步：打開 Google 錢包 App，在右下角點選新增「身分證件」，並選擇「台灣（Taiwan）」。
第二步：透過相機掃描護照第一頁的個人資料頁，若相機無法順利偵測，也可改為手動輸入資料。接著，開啟手機的 NFC 功能，將手機背面貼近護照封底，以感應並讀取晶片資訊。
第三步：Google 錢包最後會要求進行臉部辨識，確認身分比對無誤後即完成綁定。
需特別注意的是，目前僅有部分海外通路與商家接受數位 ID 作為驗證，數位護照的實際用途仍有限。且各國邊境管制尚未開放手機通關，Google也提醒用戶，仍務必隨身攜帶實體證件，避免影響行程。
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「Google 錢包」本週新增支援將台灣護照數位化為身分憑證。只要是「Android 9」以上且具備 NFC 功能的手機即可使用。用戶透過掃描護照資料頁、感應晶片並完成臉部辨識設定，就能讓手機在特定情境下作為替代的身分驗證工具。
不過，目前 Google 錢包的護照數位 ID 尚未全面普及，首波僅開放美國、英國、台灣、新加坡與巴西等 5 國家護照加入。
根據 Google 官方說明，這項功能必須在「Android 9」以上版本的裝置上才能運作。同時，由於設定過程涉及讀取護照內建的安全晶片，手機也必須具備 NFC 功能。完整設定流程如下：
第一步：打開 Google 錢包 App，在右下角點選新增「身分證件」，並選擇「台灣（Taiwan）」。
第二步：透過相機掃描護照第一頁的個人資料頁，若相機無法順利偵測，也可改為手動輸入資料。接著，開啟手機的 NFC 功能，將手機背面貼近護照封底，以感應並讀取晶片資訊。
第三步：Google 錢包最後會要求進行臉部辨識，確認身分比對無誤後即完成綁定。