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護照能放進手機了！Google 首波開放 5 個國家

▲Google 錢包近期悄悄更新，支援將護照轉成數位 ID 存放在手機中。第一波共開放支援 5 個國家，台灣名列其中。（圖／Google錢包）

3 步驟完成綁定Google錢包！限制與設定流程一次看

▲Google錢包加入護照步驟。（圖／9to5google）

Android 手機又有方便的新功能了！Google 錢包（Google Wallet）近期悄悄更新，支援將護照轉成數位 ID 存放在手機中。第一波共開放支援 5 個國家，而台灣也名列其中，完整的設定方式以及條件限制已經出爐。「Google 錢包」本週新增支援將台灣護照數位化為身分憑證。只要是「Android 9」以上且具備 NFC 功能的手機即可使用。用戶透過掃描護照資料頁、感應晶片並完成臉部辨識設定，就能讓手機在特定情境下作為替代的身分驗證工具。不過，目前 Google 錢包的護照數位 ID 尚未全面普及，首波僅開放5 國家護照加入。根據 Google 官方說明，這項功能必須在「Android 9」以上版本的裝置上才能運作。同時，由於設定過程涉及讀取護照內建的安全晶片，手機也必須具備 NFC 功能。完整設定流程如下：需特別注意的是，目前僅有部分海外通路與商家接受數位 ID 作為驗證，數位護照的實際用途仍有限。且各國邊境管制尚未開放手機通關，Google也提醒用戶，仍務必隨身攜帶實體證件，避免影響行程。