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洛杉磯湖人今（27）日在系列賽G4以96：115不敵休士頓火箭，系列賽吞下首敗，第三節當家中鋒艾頓（Deandre Ayton）還因為一次肘擊申京（Alperen Sengun）被吹判2級技術犯規，直接被驅逐出場，G5面臨被禁賽處分，湖人總教練瑞迪克（JJ Redick）賽後也急著緩頰，「艾頓心地很善良，平時是個很和善的人，那不是惡意犯規，也不是故意這麼做，他的手肘不小心滑出去而已。」本場比賽進行到第三節剩下5分41秒，申京從弧頂拿球後運球切入，艾頓從旁跟防時兩人有身體接觸，艾頓舉起右手封阻、原本頂著申京身體的左手卻突然伸出，手肘直接打到申京頭部，後者當下痛到大叫，裁判也吹判哨音。後續裁判經過重播檢視後，吹判艾頓2級惡意犯規，直接驅逐出場，引發球迷歡呼，但賽後除隊友詹姆斯（LeBron James）之外，火箭總教練烏杜卡（Ime Udoka）、申京本人也都出面指出，暗示吹判標準實在太過嚴苛。賽後，瑞迪克接受訪時也談到艾頓與蒂耶羅（Adu Thiero）被驅逐出場這件事，大致同意詹姆斯的看法，「關於艾頓被驅逐出場這件事，我沒有得到很好的解釋。我相信威廉斯（裁判）會解釋清楚的。」瑞迪克隨後為自家中鋒緩頰，「艾頓心地善良，是個很和善的人。那根本不是惡意犯規，也不是故意這麼做的，他當時只是想用身體頂住申京，但從畫面看起來，他的手肘不小心滑出去了，總之我不認為艾頓會做任何惡意的事情。」艾頓除被驅逐出場之外，後續是否還會被追加禁賽，影響關鍵戰G5出賽可能，根據規定，NBA辦公室會在未來24小時內做出最終裁定。