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立法院今（27）日將再次協商國防特別預算條例，民進黨發言人吳崢表示，國防部早已清楚說明8年1.25兆軍購完整項目，環環相扣、缺一不可，絕非藍白口中的黑箱、無菜單。呼籲藍白立委說清楚，國防特別預算七大類支出，「哪一類不重要？亂砍國防出現防衛破口，要如何負責？」吳崢表示，國防部早已透過機密會議與公開報告，多次完整向立委與國人說明8年1.25兆軍購的完整規劃，不僅是與美方共同商討規劃，更是環環相扣，缺一不可。豈料藍白立委上班不認真，機密會議缺席，仍持續造謠軍購黑箱，是假監督、真杯葛。吳崢指出，國防部已經在立法院專題報告中清楚說明，國防特別預算有七大類支出，包括：第一類精準火砲810億、第二類遠程精準打擊飛彈1600億、第三類無人載具及其反制系統3350億、第四類防空、反彈道及反裝甲飛彈5500億、第五類AI輔助及C5ISR系統100億、第六類強化作戰持續量能相關裝備500億，以及第七類台美共同研發及採購合作之裝備、系統640億，將透過軍購、商購、委製等多元方式來籌獲。吳崢表示，包括美國AIT處長谷立言今日接受平面媒體專訪時，也再次強調，台灣通過「全面性」特別預算條例非常重要。更點名無人機產業納入特別預算，才能提供最快的嚇阻力量，不僅有利於台灣的安全，也有利於台美產業合作關係。因此請藍白立委切莫閹割台灣國防，應說清軍購七大類支出，「哪一類不重要？亂砍國防使台灣出現防衛破口，要如何負責？」