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立法院長韓國瑜今（27）日第三度協商國防特別預算條例，表明不惜挑燈夜戰也要有結論。國民黨團總召傅崐萁協商前表示，國民黨的立場就是國家要有最好的武器，協商不管到8、9、10、11、12點，還是要經過午夜，他們都會在現場為國家軍購的發展盡一份心力，奮戰到底，那大原則是只要是一線武器、國軍有需要的就會支援，「真理越說越明，必須把很多事情讓大家了解」。韓國瑜今天下午2時30分召集協商軍購條例，傅崐萁表示，軍購案裡面還有些需要商討的空間，譬如國防部一直強調無人機，那到底買的是不是世界一流的無人機？還是已經二線、三線，甚至全世界都不用、拒絕使用的無人機，卻要賣到臺灣來，這些東西絕大多數臺灣國民都不瞭解。傅崐萁直言，這件事情他要謝謝韓國瑜，大家討論的越精闢，內容越清楚，國人才能夠越瞭解。所以不論花多少時間，只要有利於國家的，都會在這裡，大家細細的坐下來談都沒有關係，讓人人民瞭解事實的真相，國家需要什麼樣的協助？需要什麼樣的國防實力才能夠守護臺灣？真理是越說越明，必須把很多的事情讓大家瞭解。傅崐萁也再次強調，商購因為從過去到現在有很多弊病叢生，要有所謂的技術移轉到台灣生產，這些無人機到底飛不飛得起來，要請國防部跟國人做清楚說明。