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▲5月3日登場的炸雞盲吃挑戰，鎖定年輕族群與美食愛好者，參賽者透過味覺挑戰辨識品牌特色。（圖／主辦單位提供）

迎接51勞動節連續假期，創業與轉職需求升溫。2026台灣連鎖加盟創業大展－台中展，5月1日起四天在台中國際會展中心登場。本屆展覽集結逾110家品牌、近300個展位，涵蓋餐飲、零售及智慧創業等領域，預估帶動逾1,100家展店、創造約5,000個就業機會，整體商機上看新台幣20億元。主辦單位指出，隨著經濟環境與職涯型態轉變，創業逐漸成為民眾分散風險與增加收入的重要選項，加盟展提供一站式平台，協助民眾評估不同產業與投資規模的創業機會。五一連假可望帶動人潮參觀熱度，進一步提升媒合效益。本次台中加盟展除了完整呈現創業趨勢外，也規劃3項互動活動以提升參與度。包括5月1日舉辦的手搖飲盲喝活動，透過味覺辨識強化品牌體驗。5月2日推出結合食農教育的跳繩競賽活動，導入國產鮮乳推廣與親子互動。現場更安排小乳牛見面會，提供近距離餵食體驗。全程免費參加，專業組最高獎金達1萬元。5月3日登場的炸雞盲吃挑戰，鎖定年輕族群與美食愛好者，參賽者透過味覺挑戰辨識品牌特色。活動強調「先逛展、再比賽」，透過實際品嚐與觀察，提高參賽者勝率，也成功將展覽參觀行為轉化為參與體驗。觀察今年展覽內容，創業市場呈現「低門檻」與「智慧化」並行趨勢。以雞排、手搖飲、咖啡與甜點為主的高周轉餐飲型態，持續吸引初次創業者。另一方面，AI與自動化設備加速導入，無人零售與智慧販賣機等模式逐步降低人力成本，推動產業朝數據化與系統化發展。台灣連鎖加盟促進協會表示，五一連假不只是出遊時機，更是思考轉職、創業與第二收入來源的關鍵時間點，邀請民眾把握假期親臨現場，透過展會平台，可在短時間內掌握市場趨勢與品牌資源，作為創業或轉職決策參考，為未來布局提前準備。