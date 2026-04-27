美國「白宮記者聯誼晚宴」現場傳出槍響，全場賓客一片混亂，有鏡頭拍到，一名男子淡定坐在位置上，面不改色繼續享用餐點，還有一名女子拍到，槍響過後默默拿走桌上的兩瓶酒，在社群上引發瘋傳。
每日郵報報導，白宮晚宴爆出槍響時，現場一片混亂，特勤衝入會場，護送川普及政府官員離場會場，賓客則急忙躲到桌子底下。
但事發當下，有一名坐在距離主舞台僅有幾步距離的男子，淡定的坐在位置上，繼續吃著盤中的餐點，反差畫面引發網路瘋傳。
這名男子被證實是頂尖經紀公司「創意藝術家經紀公司」（Creative Artists Agency）的高層格蘭茲（Michael Glantz）。他事後受訪也還原當時情況，槍擊爆發時布拉塔起司沙拉（burrata salad）已經端上桌，「我不太吃蔬菜，所以我在吃上面的起司，是布拉塔起司耶！接著突然之間，我看到這些全副武裝、身穿防彈背心的傢伙衝進來，而我只是一邊看著，一邊吃布拉塔。」
格蘭茲也解釋，自己的背部不好，趴下後可能很難站起身，而且自己有潔癖，想到穿著新燕尾服趴在希爾頓的地板上就覺得很噁心。
格蘭茲強調，自己無意淡化槍擊事件的嚴重性，但當下完全不覺得要驚慌失措，「我是紐約人，我們每天都活在警報聲跟騷動之中，這種事情不會影響到我。」他曾出席過15屆白宮記者晚宴，沒想到時隔多年再次參加，是因為這種方式留名。
紐約郵報報導，社群媒體也瘋傳，在槍響過後，賓客準備離場時，一名女子默默拿走桌上的兩瓶酒。有網友批評説，「記者們居然在偷酒，這就是媒體的真面目，令人作嘔」，但也有網友笑說「說實話換我也會帶個一兩瓶」、「酒就放在他們桌上，他們有票，那就是他們的酒」、「酒都打開放在桌上了，怎麼能算偷竊？」也有人說沒有把酒帶走也是浪費。
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但事發當下，有一名坐在距離主舞台僅有幾步距離的男子，淡定的坐在位置上，繼續吃著盤中的餐點，反差畫面引發網路瘋傳。
這名男子被證實是頂尖經紀公司「創意藝術家經紀公司」（Creative Artists Agency）的高層格蘭茲（Michael Glantz）。他事後受訪也還原當時情況，槍擊爆發時布拉塔起司沙拉（burrata salad）已經端上桌，「我不太吃蔬菜，所以我在吃上面的起司，是布拉塔起司耶！接著突然之間，我看到這些全副武裝、身穿防彈背心的傢伙衝進來，而我只是一邊看著，一邊吃布拉塔。」
格蘭茲也解釋，自己的背部不好，趴下後可能很難站起身，而且自己有潔癖，想到穿著新燕尾服趴在希爾頓的地板上就覺得很噁心。
格蘭茲強調，自己無意淡化槍擊事件的嚴重性，但當下完全不覺得要驚慌失措，「我是紐約人，我們每天都活在警報聲跟騷動之中，這種事情不會影響到我。」他曾出席過15屆白宮記者晚宴，沒想到時隔多年再次參加，是因為這種方式留名。
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