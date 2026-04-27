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▲台中市議員陳俞融質疑，盧秀燕明明已知道真相，卻為藍白合將分局長推上政治祭壇。（圖／翻攝台中市議會YT，2026.04.27）

台灣民眾黨創黨主席柯文哲的逢甲夜市辣椒水事件，導致台中市第六警分局長周俊銘被拔官。台中市警局長吳敬田證實，柯文哲曾親自致電，希望不要將周俊銘調職。綠營市議員指出，盧秀燕20日主動透露「警方進行地毯式比對中」時，早就知道真相，卻刻意讓事件持續聚焦在民眾黨身上，根本是迎合藍白合的政治共謀，不惜將認真負責的警務人員推上政治祭壇。民眾黨創黨主席柯文哲17日在逢甲夜市掃街拜票時，疑遭辣椒水「攻擊」，事後雖證實是烏龍一場，卻導致帶隊官第六分局長周俊銘遭記過拔官。台中市議員陳俞融今（27）日質詢時問警察局長吳敬田，是否接到多通「老長官」柯文哲的電話，希望不要拔官周俊銘？吳敬田答詢時表示，有4通陌生電話連續打來，他接通後才知是柯文哲隨行秘書打的，柯確實在電話中表示，希望不要將周俊銘調職。陳俞融再追問，盧秀燕何時掌握案情？吳敬田表示，事件於17日晚間發生，周俊銘於18日晚間10點14分才打電話給他，坦承曾使用辣椒水。他於19日向盧秀燕報告、盧秀燕20日上午受訪時透露此事、下午由他主持破案記者會。但陳俞融與陳淑華都質疑，盧秀燕20日向媒體說「正在進行地毯式的比對」時，明明已掌握真相，卻刻意丟出煙霧彈讓事件再燒2天，好讓輿論持續聚焦在民眾黨身上，根本是一場政治共謀。陳俞融批評，只因柯陣營不高興，盧秀燕就決定閃電拔官，把第一線警務人員當政治祭品獻給白營，換取藍白政治和諧。盧在政治利益和員警士氣之間，毫不猶豫選擇犧牲認真執勤的下屬，造成台中警察向心力難以彌補的傷害。副市長鄭照新則證實，他曾和民眾黨秘書長周榆修多次通電話告知調查進度，包括已掌握哪些人、排除哪些人，最後透露將開破案記者會。對於盧市府「刻意隱瞞」的指控，鄭照新強調，案情偵辦中鎖定對象，不代表已排除其他人涉案，警方的確是到最後一刻，才把所有懷疑對象一一排除。陳淑華再問，台北市議員簡舒培是否打電話關心案情？曾任信義分局長的吳敬田證實，簡舒培確曾私LINE他，因簡不是本案相關者，因此他未回應。