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嘉義市2024年發生一起震驚社會的逆子家暴致死案！一名莊姓男子因長期沉迷賭博生活困頓，竟因向母親索錢、要求買早餐不成，竟先是以徒手毆打她，又在街頭狂奔追逐母親，並將其抱摔落地、儘管莊男上訴辯稱是因「家庭關係失落」才情緒失控，一、二審法官認定莊男手段殘忍、不顧親情，依傷害直系血親尊親屬致死罪，重判17年5月徒刑，最高法院駁回上訴後定讞。判決指出，莊男與死者陳婦為母子關係，同住在嘉義市一處民宅。2024年11月28日凌晨，莊男因向母親索取金錢及要求代購早餐未果，雙方爆發口角。莊男隨後在住處內外多次徒手痛毆母親頭部，陳婦驚慌逃往大街，莊男仍緊追不捨，甚至從後方將母親環抱騰空後重摔在地。陳婦當場倒地不起，莊男卻冷血轉身返家，未理會母親生死，直到路人經過發現陳婦倒臥路旁报警送醫。陳婦送醫搶救多日後，仍因頭部外傷導致中樞神經損傷併發肺炎，於同年12月7日不治身亡。莊男於庭訊時一度否認毆打母親，辯稱其頭部傷勢為案發前舊傷，但法醫鑑定指出，陳婦致命傷位於左側額顳部，受力面平滑且有襯墊感，研判是遭「拳頭或巴掌」多次重擊，並非撞擊柏油路面造成，直接戳破莊男謊言。莊男胞兄也出庭作證，坦言莊男平時為了要錢，就經常徒手毆打母親頭部。陳婦過去曾多次因不堪家暴報警，甚至動過聲請保護令的念頭，卻因擔心莊男被關，最終選擇隱忍撤回，不料卻發生憾事。嘉義地院一審由國民法官庭審理，法官認為莊男過去已有多次家暴紀錄，陳婦雖與兒子感情疏離，仍默默為其還債、購買物資，未料竟遭親生兒子下重手。親友在法庭上哀慟表示無法諒解，盼法院重判。一審審酌其惡行重大且犯後否認核心犯行，判處17年5月徒刑。莊男不服判決提出上訴，主張一審未全面審酌他在家庭關係中的長期失落，以及因賭博致生活困頓才情緒失控，並強調自己已承認「抱摔」行為，並非全然無悔意，請求減刑。台南高分院二審審理後指出，莊男直接攻擊人體脆弱的頭部，且在母親倒地後逕自離去，手段殘忍，犯罪情狀並無值得憫恕之處，量刑並無不當，裁定維持原判。案經上訴至最高法院，法官認為原審認事用法無違誤，量刑妥適，日前正式駁回上訴，判莊男要入獄服刑17年5月，全案定讞。