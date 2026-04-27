「國防特別預算條例」今（27）日下午將第三度進行朝野協商，立法院長韓國瑜已表明不排除挑燈夜戰。傳出藍白願意將金額上調至8000億，但國防部長顧立雄上午受訪時仍強調，1.25兆才符合整體戰略規劃，也希望能夠得到朝野都能支持。顧立雄下午協商前受訪透露敵情威脅是日益升高，在澎湖西南海域有數艘共艦結合空中兵力進行演練。國軍海上及空兵力持續嚴密的監控。

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顧立雄受訪時被問到是否有挑燈夜戰的準備，顧立雄先是笑了一下，接著表示，「國防部應邀列席，由韓院長來主持，自然有他主持的節奏，國防部當然要隨時待命奉陪，也要隨時做好這樣的準備。」

顧立雄強調，整體的國防預算尤其這一次特別預算的提出，經過這樣整體的規劃，還是希望朝也黨黨團都能夠支持。

顧立雄說，事實上，我們說因應敵情威脅絕對不是信口開河，事實上這幾天可以在澎湖的西南可以看到有數艘的解放軍主戰艦，在澎湖的西南海域再結合空中的兵力進行演練，國軍結合相關的海上及空中兵力來持續嚴密注蒐，他特別要強調的這時候我們的敵情的威脅是日益意升高，所以整體的國防預算規劃對整體官兵能夠獲得這些相關新式裝備來保衛國家安全，是一件攸關國家生存重要大事，希望大家都能夠理性嚴肅來面對。 

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呂炯昌編輯記者

桃園市出生的6年級大叔，畢業於靜宜大學西班牙語文系、淡江大學國際事務暨戰略研究所，專長國際事務與軍事等領域。
曾任玉山週報編輯與記者、國防部「青年日報」、《尖端科技》軍事雜誌專欄作家。
政治立場：...