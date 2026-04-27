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立法院長韓國瑜今（27）日第三度協商國防特別預算條例，表明不惜挑燈夜戰也要有結論。不過第一輪協商時，民眾黨立委劉書彬卻重提上次協商共識的文字是否確定刪除，讓韓國瑜嘆氣打斷「你看一下附件一好不好，你問的問題就知道答案，現在在這邊問問題，我們在討論最具體的好不好」，不過劉書彬則機動解釋，「這個部分已經確定，那個部份的金額就可以拿掉了，這才是我的重點」。韓國瑜今天下午2時30分召集協商軍購條例，表明不惜挑燈夜戰也要有結論，不過在討論軍購條例第五條時，民眾黨立委劉書彬發言卻表示，我想確認，第一條黨團共識當中，最後通過的是行政院版本，「引進高科技及人工智慧，加速擊殺鏈；厚植國防產業，打造非紅供應鏈之強韌防衛體系」這些文字已經刪除了，如果確認的話，那相對應到現在的版本涉及金額，對應到現在軍購項目所謂委製，像是無人機…」。不過劉書彬話還沒講完，韓國瑜就嘆氣打斷，「劉書彬委員我打擾一下，妳看一下附件一好不好，妳問的問題就知道答案，現在在這邊問問題，我們在討論最具體的好不好，麻煩妳看一下附件一」。劉書彬則略顯激動回應，「我的意思是說，這個部分（文字）已經確定（刪除），那個部份的金額就可以拿掉了，這才是我的重點，所以就涉及到今天的重點，在經費上那邊的幾千億就可以拿掉。」