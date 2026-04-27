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▲世界最長提拉米蘇在不斷轉彎的情況下形成一個面，締造出440.6公尺長的紀錄。（圖／路透社／達志影像）

世界最長提拉米蘇長什麼樣子？周末在英國倫敦切爾西市政廳，匯聚了100名義大利廚師，共同製作了一條長達440.6公尺的提拉米蘇，打破原先的273.5公尺的長度，成為新的金氏世界紀錄。根據BBC報導，週六和週日共有100名義大利廚師，製作一條長度足以打破先前紀錄的提拉米蘇，依照金氏世界紀錄的規定，這次打破紀錄的提拉米蘇必須在現場即時製作與組裝，並使用了5萬根手指餅乾以及超過3000顆雞蛋。最終，這款甜點以440.6公尺的長度成功打破紀錄。先前的紀錄是在2019年3月16日星期六於義大利米蘭CityLife進行的金氏世界紀錄挑戰活動，當時最終長度為273.5公尺。此次在倫敦紀錄挑戰的發起人李奇（Mirko Ricci）表示，他曾在2017年於義大利創下該紀錄，但在2019年被另一支義大利團隊打破。他強調，提拉米蘇是「義大利輸出到世界上最令人驚豔的甜點」，廚師們決定將這次挑戰地點選在英國，而不是義大利，是為了向英國表達感謝。李奇補充說，這款巨型甜點是為了向國王與王室致敬，完成時還在頂部裝飾了一頂金色皇冠，他也感謝所有參與這個為期整個週末活動的人，「這對我們來說是一項紀錄」。製作這份世界最長提拉米蘇的廚師卡爾內佛（Carmelo Carnevale）表示，要打破紀錄，提拉米蘇的高度至少必須達到8公分，寬度至少15公分。當被問到怎麼樣才能做出好的提拉米蘇時，他認為，「非常好的咖啡、細膩又濃稠的奶油，以及滿滿的熱情。」