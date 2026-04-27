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▲舒華（左）主演的國片《幸福快樂的日子》已經拍攝完畢，舒華在殺青照中仙氣滿溢，右為該片導演阮鳳儀。（圖／幸福快樂的日子IG@happilyeverafter_film）

韓國女團i-dle台籍成員舒華近年積極回家鄉發展，3月底宣布主演國片《幸福快樂的日子》，如今該片已經拍攝完畢，舒華在殺青照中仙氣滿溢，讓許多粉絲引頸企盼正片上映，另外，舒華4月30日將現身台北101出席精品活動，這是她繼上個月台北大巨蛋演唱會後，再度跟粉絲見面。電影公司3月26公布舒華將演出國片《幸福快樂的日子》，經過約1個月的拍攝期，該片日前宣布殺青，在電影粉專曝光的照片，舒華一頭中分長直髮自然落下，穿細肩帶小洋裝，手捧一束花，被導演阮鳳儀親密摟抱，黑髮和黑衣更凸顯舒華天生白皙的膚色，整張相片仙氣滿滿。阮鳳儀表示：「從開鏡第一天開始，我就許了一個願望，『希望接下來的每一天都可以幸福快樂地完成拍攝』，拍攝過程中，有調整、有壓力、也有很多不容易的時刻，但所有台前幕後的夥伴們彼此信任、彼此支持，能和你們這樣專業又溫暖的團隊一起共事，真的很幸福！」電影《幸福快樂的日子》以一對個性截然不同的姊妹為主軸，故事從一隻意外闖入生活的流浪貓展開，打破原本看似平靜的日常。突如其來的變化，迫使姊妹倆面對各自在愛情、家庭與職場上的矛盾與期待，也重新思考何謂真正的「幸福快樂」。片中，舒華挑戰主演女主角「林家琪」，作為家中妹妹，家琪個性活潑天真，卻也容易在社會期待與家庭壓力之間動搖。與男友長跑多年的她，對未來方向感到迷惘，直到某天撿到一隻流浪貓，這段意外的牽絆，逐漸改變她看待人生的方式。對於首次登上大銀幕，舒華既興奮又感動，透露自己一直是導演阮鳳儀的粉絲：「我一直很欣賞《美國女孩》（阮鳳儀前作），很喜歡鳳儀導演作品中細膩的情感呈現。這次能夠合作，真的覺得很幸運，也讓我很安心。希望能透過這次演出，展現不同於以往的樣貌，帶給粉絲全新的驚喜。」