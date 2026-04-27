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台中市大買家量販店5月2日舉辦「李家宴分享會」，邀請導演李崗現場示範料理並分享家宴記憶，結合飲食文化與生活體驗，引領民眾從味覺出發，重新感受家的溫度。大買家表示，此次活動以「憶起家的味道」為主軸，邀請李崗現身分享成長記憶中的家常料理，並親自動手示範料理。並於現場親自示範。李崗表示，「電影是說故事，料理則是記憶載體，透過一道道熟悉的菜餚，可喚起與家庭的連結，也讓傳統飲食文化在生活中延續。現場將呈現「老北京醬鴨」與「筍絲蹄膀」兩道經典家宴菜色，展現細膩工序與經典風味，另外也規劃試吃體驗，讓民眾不僅能近距離欣賞料理過程，也能實際品嘗家宴風味，從味覺中感受傳統飲食文化的魅力。「李家宴分享會」規劃雙場次舉行，5月2日上午11時於大買家北屯店登場，下午4時於國光店接力舉辦。活動開放民眾自由參與，歡迎親子家庭一同前來，在輕鬆氛圍中體驗料理與情感交織的溫暖時刻。大買家表示，期望透過此次活動，將量販通路轉化為結合文化、飲食與生活美學的交流場域，未來也將持續推出多元主題企劃，為民眾打造更具溫度與故事感的消費體驗。