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▲在小紅書平台上有中國網友大肆宣傳將報名此次亞洲同志運動會作為拿到入台證的路徑，更出現「不是僅限同志才能報名」等言論。(圖／市議員張博洋提供)

針對即將在高雄舉辦的「2026亞洲同志運動會」，高雄市議員張博洋今(27)日議會質詢時表示，多位網友在threads發文批評賽事資訊不清、選手聯絡不上主辦單位，更驚見中國人在小紅書平台討論利用賽事報名作為來台捷徑，還有具解放軍背景的人士報名，他擔心恐成國安破口。運發局長侯尊堯答詢時表示，將促請主辦協會重新檢視資料，並嚴格要求團進團出。運發局局長侯尊堯答詢時表示，這屆亞洲同志運動會中國選手的人數申請高達839人，相較上屆人數多非常多，審查過程也發現有申請者無運動造詣、更有AI生成偽造資料，且主辦協會也沒有尊重協議做嚴格把關，後續將促請主辦協會重新檢視資料正確性，協助再送移民署，並嚴格要求團進團出。張博洋揭露，在中國社群平台小紅書有中國網友大肆宣傳將報名此次運動會作為拿到入台證的路徑，更出現「不是僅限同志才能報名」、「報名費才一千多人民幣，搞個商務簽都是上萬起跳」等言論，宣稱只要報名即可來台最長待上15天。張博洋質疑，據了解，報名資料甚至查到有解放軍背景人士報名，這些人若假借比賽名義混入選手申請來台，實際目的卻不明，恐將淪為國家安全的重大漏洞。張博洋說，不管是市府或主辦單位都希望賽事回歸運動以及推廣友善多元性別的本質，但若有紅統人士藉機來台，就必須要更嚴謹把關。運發局局長侯尊堯答詢時表示，這屆亞洲同志運動會中國選手的人數申請高達839人，相較上屆人數多非常多，審查過程也發現有申請者無運動造詣、更有AI生成偽造資料，且主辦協會也沒有尊重協議做嚴格把關，後續將促請主辦協會重新檢視資料正確性，協助再送移民署，並嚴格要求團進團出。