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立法院長韓國瑜今（27）日第三度協商國防特別預算條例，表明不惜挑燈夜戰也要有結論。藍委徐巧芯在會中親自算出，軍購條例支撐最底大概是「8000億」版本，立法院長韓國瑜則直言「8000億這個數字第一次出來，我們先休息一下」，隨即三方私下溝通30多分鐘，後續韓國瑜宣布，有黨團正式提出，因為要軍購項目金額調整，要徵詢黨團成員意見，所以訂於5月6日下午3點再次協商；而國民黨團稍早發出甲級動員，4月29日中午12時召開黨團大會。韓國瑜今三度協商軍購條例，藍委徐巧芯壓軸表示，今天不是要跟不要的問題，他希望大家不要切來切去，國民黨也支持合理的建軍，但監督分層次，現在1.25兆把軍購、商購跟委製放在一起，但國民黨立場覺得分開比較務實，也就是先處理第一階段緊急的軍售，過了之後商售、委製還可以再討論。徐巧芯說，國民黨的版本，數字上是3800億+N，但她自己把1.25兆把軍購、商購、委製衡平計算，軍購全部支持是8000億左右的數字，他們堅持制訂美方授權，授權定義可以用符合建軍需求，對美國政府和授權體系的軍事體系裝備跟服務，採購正式通知或公佈條件者為限。徐巧芯說，1.25兆如果完全不能調整，不把軍商購分開的話，在國民黨這裡就沒有共識，「我們堅持按順序來，先軍購在商購委製，有一些回到一般預算編列」 ，她更舉當年F-16V建案，最初評估4100億，但後來收斂到2500億，飛機本體跟必要後勤訓練列入特別條例，但掛彈、後勤體系是編回一般預算，所以行政院應該彈性運用。徐巧芯建議：第一、先處理軍售，再處理商購或委製，而軍購要有附帶決議，要有發價書或美國授權後再送預算；第二、軍售整批最底大概8000億元，軍購條例以外的，要放回一般預算，這樣比較好，例如產線 ，若有需要再提出特別預算，經過溝通按照類別提出，這樣對社會大眾有比較好交代。