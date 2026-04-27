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▲ChatGPT Images2.0主打多語言支援與視覺推理能力，讓不少網友回流訂閱。（圖／ChatGPT生成）

ChatGPT修圖還能做設計

▲ChatGPT Images2.0擬真能力更好。（圖／ChatGPT製圖，周淑萍監製）

網友喊「重新訂閱」小編、行銷、電商最有感

▲隨手拍攝一張滑鼠照片，輸入「賣掉這滑鼠」，就生成出圖文並茂的圖片。（圖／ChatGPT生成，周淑萍監製）

近日網路瘋傳用ChatGPT、Gemini分析適合的髮型，但ChatGPT Images2.0能力不只如此，隨手一張照片、一句話就能製作出品質相當好的圖片，舉例來說，拍攝一張滑鼠照片，輸入「賣掉這滑鼠」，就生成出一張圖文並茂的圖片。記者也透過ChatGPT生成新聞示意圖、流程圖等配圖，圖片內的中文字已經到可用程度，不少網友也會用來生成海報、菜單、漫畫分鏡、產品廣告與社群圖卡，品質相當令人滿，網路上有一票人都重新回流訂閱，甚至忍不住問「ChatGPT是吃了菠菜嗎？」，一口氣超車Gemini的Banana。ChatGPT不只會變髮型、修照片，現在連海報、菜單、漫畫分鏡都能一口氣生成。OpenAI近期推出最新圖像生成模型ChatGPT Images2.0，主打更強的文字渲染、多語言支援與視覺推理能力，讓AI生圖從過去好玩進一步變成可用。不少網友看完實測成果後驚呼「設計師要失業了」，甚至有用戶表示，光是為了新生圖功能就想重新訂閱ChatGPT。OpenAI官方介紹，ChatGPT Images2.0強化了圖像中的文字渲染能力，並支援多語言與更進階的視覺推理，能生成攝影、插畫、漫畫、海報、產品視覺與教學圖解等不同風格內容。外媒《The Verge》指出，ChatGPT Images2.0加入推理能力，能在生成圖片前先理解需求，並支援更多長寬比與較高解析度，讓使用者可以製作海報、社群圖卡、漫畫頁面、室內設計示意與連續風格圖片。這次更新對於社群小編會超有感，因為過去AI生圖做圖卡、海報、廣告Banner時，經常出現錯字、亂碼或招牌文字變形，但新版在英文與多語系文字表現上明顯進步。不少網友驚訝於AI產圖速度與完成度，吸引不少人回流重新訂閱ChatGPT。但擬真能力也引發另一層討論。《Business Insider》指出，OpenAI展示新模型時，強調其能生成高度逼真的照片、雜誌感圖片與螢幕截圖，這讓外界更加關注AI生成內容與真實照片之間界線愈來愈模糊。