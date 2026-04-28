武財神趙公明聖誕落在5月1日（農曆三月十五），這天被視為補財庫與求財的重要日子。命理師柯柏成表示，武財神最佳祭拜時間為4月30日晚上11點後至5月1日中午前，建議民眾可前往財神廟參拜，但求財關鍵並非一夜致富，而是排除阻礙、穩定發展。此外，今年生肖屬鼠、羊且特定月份出生者偏財運較旺，可把握時機試手氣。
武財神生日該怎麼拜？柯柏成曝流程：把握時機補財庫
如何祭拜武財神呢？柯柏成建議，民眾可前往各地財神廟或大型宮觀參與祈福法會，並依照廟方指引進行科儀。同時也可準備名片，在財神香爐上以順時針方式繞三圈，象徵獲得加持，之後將這些名片用於工作往來，有助於拓展人脈與業務發展。
柯柏成指出，向武財神祈願的核心，不是期待財富從天而降，而是請求神明協助清除事業與財運上的阻礙。由於趙公明具有驅除瘟疫與不利因素的象徵，因此祈求重點應放在「讓財運順暢」、「排除障礙」，而非追求快速暴富。
此外，柯柏成也強調，能否獲得財神眷顧，關鍵仍在個人平時的行為與態度，包括勤奮努力、積極進取，以及保持心誠、謙卑與行善。呼應「公明」之名，也代表處事需公正廉明，才能與財神的特質相契合，進而提升整體運勢。
武財神生日快許願！生肖鼠、羊偏財運爆棚
針對今年運勢，柯柏成表示，生肖屬鼠與羊者，加上出生月份為農曆5月、6月及11月的人，在這一天偏財運較為旺盛，可適度小買彩券試手氣，把握時機為自己增加財運機會。
柯柏成說明，趙公明最早為道教雷部護法神，因協助張道陵天師煉丹有功而受封，隋唐時期被視為瘟神，直到元明之後逐漸轉化為財神，到了明清時期，浙商以及銀樓、錢莊等商業活動興盛的族群更普遍奉祀，使其地位逐步確立為民間重要的招財神祇。
在財神分類中，趙公明屬於「武財神」，過去多認為適合需要外出奔波、仰賴業績與人脈的行業，例如業務、經商等；相對而言，「文財神」則偏向庇佑行政、研究或企劃類工作。不過柯柏成強調，現今社會分界已不明顯，只要有心求財，任何人都可以向武財神祈願。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
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如何祭拜武財神呢？柯柏成建議，民眾可前往各地財神廟或大型宮觀參與祈福法會，並依照廟方指引進行科儀。同時也可準備名片，在財神香爐上以順時針方式繞三圈，象徵獲得加持，之後將這些名片用於工作往來，有助於拓展人脈與業務發展。
柯柏成指出，向武財神祈願的核心，不是期待財富從天而降，而是請求神明協助清除事業與財運上的阻礙。由於趙公明具有驅除瘟疫與不利因素的象徵，因此祈求重點應放在「讓財運順暢」、「排除障礙」，而非追求快速暴富。
武財神生日快許願！生肖鼠、羊偏財運爆棚
針對今年運勢，柯柏成表示，生肖屬鼠與羊者，加上出生月份為農曆5月、6月及11月的人，在這一天偏財運較為旺盛，可適度小買彩券試手氣，把握時機為自己增加財運機會。
柯柏成說明，趙公明最早為道教雷部護法神，因協助張道陵天師煉丹有功而受封，隋唐時期被視為瘟神，直到元明之後逐漸轉化為財神，到了明清時期，浙商以及銀樓、錢莊等商業活動興盛的族群更普遍奉祀，使其地位逐步確立為民間重要的招財神祇。
在財神分類中，趙公明屬於「武財神」，過去多認為適合需要外出奔波、仰賴業績與人脈的行業，例如業務、經商等；相對而言，「文財神」則偏向庇佑行政、研究或企劃類工作。不過柯柏成強調，現今社會分界已不明顯，只要有心求財，任何人都可以向武財神祈願。
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