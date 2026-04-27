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中壯年感染恐引發全身性發炎 恐對心血管系統釀長期衝擊

6成長者不認為自己是高風險 常誤以為是兒童才需要

歲以上長者、55至64歲原住民及高風險對象接種單劑20價結合 型疫苗(PCV20)，截至今年4月20日， 全國接種率已有所成長。新冠疫苗自4月7日起提供高風險對象追加 第2劑新冠疫苗，並將全民擴大接種延長至7月底。



針對今年秋冬流感季，將導入首波免疫加強型流感疫苗， 優先守護長照機構長輩，降低重症與群聚感染風險。





世界衛生組織（WHO）將「疫苗猶豫」列為全球十大健康威脅之一，並以2030年為目標推動全年齡疫苗接種，強調疫苗是預防傳染病與降低重症風險的關鍵。根據調查顯示，近6成長者不認為自己是高風險族群，且平均每30分鐘就有1人因肺炎離世。台灣家庭醫學醫學會預防保健及慢性病防治委員會主任委員吳至行說，研究顯示，約半數長者於肺炎急診後無法恢復原有生活能力，後續更可能伴隨心血管風險上升與慢性病控制失衡，對個人健康、家庭照護及國家都將造成衝擊。隨著病毒共存與人際流動增加，呼吸道疾病已不再侷限於秋冬，而是全年皆可能發生的健康風險，對肺炎重症高風險族群而言，幾乎已無「風險空窗期」。台灣感染症醫學會理事長張峰義表示，肺炎已連續13年位居國人死因第三名，平均每30分鐘就有1人因肺炎離世。一旦感染肺炎，往往會引發全身性發炎反應，使原本穩定的慢性病惡化，甚至影響後續治療安排。張峰義說，臨床上常見民眾抱持「感染過一次，之後就不會那麼嚴重」的迷思，但呼吸道疾病具有重複感染特性，每一次感染都可能是新的健康衝擊，甚至累積造成更大的身體負擔。台灣家庭醫學醫學會理事長黃振國表示，許多中壯年族群若本身有糖尿病、肺阻塞（COPD）、高血壓或心臟疾病等慢性病，一旦感染，可能引發全身性發炎反應，導致慢性病失控，甚至影響生活與治療安排，臨床上常看到，一次感染往往就是健康狀態明顯下滑的轉折點。吳至行說明，呼吸道感染帶來的風險，早已不僅限於高齡族群。研究顯示，糖尿病患者罹患肺炎風險可增加逾4倍，COPD患者院內死亡風險上升超過2倍。而肺炎對健康的影響不僅止於當下感染，更可能對心血管系統造成長期衝擊。即使未住院，感染後未來10年發生心臟問題的風險仍約為一般人的2倍。若病情嚴重需住院，罹患各類心血管疾病的風險更明顯上升，包括缺血性心臟病增加1.48倍、心律不整增加2.69倍，心臟衰竭風險更高達4.36倍，顯示肺炎可能成為影響長期健康的重要轉折點。吳至行提醒，根據研究，近6成長者不認為自己是高風險族群，且有3大原因未接種，包括「認為自己日常做好防護即可」、「誤以為僅兒童需要、誤以為打疫苗會降低抵抗力」、「沒時間、缺乏陪伴就診或預約困難、接種地點不便」等迷思。疾病管制署副署長曾淑慧指出，為提升接種完成率，自今年1月15日起實施肺炎鏈球菌疫苗轉換政策，提供65