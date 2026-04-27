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日本政府21日修改日本防衛裝備品出口海外相關規定的「防衛裝備移轉三原則」，只要有與日本政府簽訂防衛裝備品與技術移轉協定，原則上將能出口具殺傷力、破壞力的武器。為了聯合周邊國家圍堵中國，日本讀賣新聞昨日報導，日本政府正研究修改《自衛隊法》，以便能將用不著的二手防衛裝備品出口海外，並以無償或價廉方式提供給外國。國防部長顧立雄今（27）日被問到有無機會爭取引進日本裝備？顧立雄表示，我方與日方並沒有協定。立法院外交及國防委員會今日邀請國防部長顧立雄就「新興科技應用於不對稱作戰」進行專案報告。民進黨立委羅美玲質詢時詢問，日本政府政策改變，開放武器出口，並與17國簽署裝備技術移轉協定，加上目前洽簽的加拿大、西班牙等國家，未來可能達20國。台灣與日本同屬第一島鏈，在海空監偵、防空等方面，台海防衛需求與我方高度重疊，有無機會成為簽署國引進日本裝備？顧立雄聽了先是笑了一下，接著表示，日本防衛移轉三原則有提到能夠輸出國家就是有移轉協定的這些國家，我方與日方並無有此協定。羅美玲仍不死心追問，目前沒有未來是否有機會？顧立雄說，我方沒有辦法排除任何可能性，「應該只能說，目前沒有這樣的移轉協定存在」。